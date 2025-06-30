أفريقيا تطلق أول بطاقة دفع لعموم أفريقيا بطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية

قطعت إفريقيا شوطا كبيرا نحو الاستقلال المالي بعد إطلاق بطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية، التي تعتبر أول بطاقة دفع أفريقية في القارة. وتمثل البطاقة الجديدة، التي تم الكشف عنها في 27 يونيو في الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين لأفريكسيم بنك في أبوجا، نيجيريا، قفزة كبيرة في جهود أفريقيا الرامية إلى تحقيق السيادة المالية من خلال بناء أنظمة دفع مستقلة، وتقليل الاعتماد على الشبكات الأجنبية، وتعزيز التكامل التجاري.

تم تطوير بطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية من قبل النظام الأفريقي للدفع والتسوية بالشراكة مع شركة ميركوري لخدمات الدفع ، وتتيح الدفع السريع والآمن والميسور التكلفة عبر الحدود الأفريقية. اليوم ، يتم توجيه معظم مدفوعات البطاقات الأفريقية عبر أنظمة عالمية مما يتسبب في التأخير وزيادة الرسوم وفقدان التحكم في البيانات. من خلال معالجة المعاملات بالكامل داخل القارة ، تحافظ بطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية على القيمة والبيانات والفوائد الاقتصادية في إفريقيا.

تقوم البطاقة بمسح المعاملات وتسديدها في نفس اليوم بين الدول الأفريقية وهي مصممة للحكومات والبنوك والتجار والأفراد. ومن المتوقع أن تدعم البنوك المركزية، وتشجع الابتكار بين شركات التكنولوجيا المالية، وتمنح الشركات والمستهلكين خيارات دفع محلية أكثر سهولة.

وفي حديثه خلال حفل الإطلاق، سلط الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك ، البروفيسور بنديكت أوراما، الضوء على أهمية بطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية في استعادة الاستقلال المالي لأفريقيا. مبينا أنه "لفترة طويلة جدا، أدى اعتماد إفريقيا على أنظمة الدفع الخارجية إلى إعاقة التجارة، وزيادة التكاليف، وضعف السيطرة على بياناتنا المالية. وقد جاءت بطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية لتغير ذلك. إنها تمكننا من نقل الأموال بسرعة وأمان وبتكلفة معقولة عبر حدودنا. لذلك، فإنها خطوة تحويلية نحو تعزيز التجارة البينية الأفريقية والحفاظ على القيمة داخل القارة".

ووصف مايك أوغبالو الثالث، الرئيس التنفيذي للللنظام الأفريقي للدفع والتسوية هذه البطاقة الجديدة بأنها تقدم كبير في الهيكل المالي للقارة، مشيرا إلى أنها "أكثر من مجرد أداة دفع، بل إنها رمز قوي للتقدم وخطوة جريئة نحو الاستقلال المالي". وأضاف أن البطاقة تعكس قدرة إفريقيا على إنشاء حلول عملية محلية تتماشى مع كيفية تجارة القارة وعيشها ونموها.

وقال مظفر خوخار ، الرئيس التنفيذي لشركة ميركوري ، إن الإطلاق يمثل علامة فارقة في مسيرة إفريقيا نحو السيادة المالية. "نحن فخورون بدعم نظام أنشأته إفريقيا ، من أجل إفريقيا. يتعلق الأمر بالسيادة والابتكار وبناء الثقة في الأنظمة الأفريقية لتشكيل المستقبل المالي للقارة. ستصبح بطاقة الدفع والتوسية الأفريقية العلامة التجارية الأكثر ثقة للمدفوعات في إفريقيا ، مما يعزز العمود الفقري للمستقبل المالي للقارة ".

وأضاف جون بوسكو سيبابي ، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية ، أن عرض الدفع الجديد سيوفر فوائد لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، من الحكومات والبنوك إلى التجار والأفراد. وقال إن بطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية "ستقلل التكاليف للمؤسسات العامة ، وتدعم الابتكار عبر القطاع المالي ، وتوسع الوصول إلى أدوات الدفع الآمنة والحديثة للأشخاص والشركات في جميع أنحاء القارة".

تم الكشف عن البطاقات في الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين لأفريكسيم بنك بمناسبة إطلاق بطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية. وقد أمكن تحقيق هذه المبادرة بفضل الشراكات الاستراتيجية مع البنوك المصدرة - بنك كيغالي وبنك آي آند إم رواندا. وشركة رواندا سويتش ، مشغل نظام البطاقات الوطنية في رواندا - سمارت كاش. والمدفوعات الموحدة ، مما يضمن قبولها بسلاسة في جميع أنحاء نيجيريا.

من المقرر أن تقود البنوك المركزية الأفريقية وأنظمة الدفع عملية اعتماد وطرح بطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية الجديد على مستوى القارة. ستعمل هذه المبادرة على تعزيز استراتيجية أفريكسيم بنك بشكل كبير لتعزيز الشمول المالي وتعزيز التجارة البينية الأفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وتعزيز اقتصاد أفريقي أكثر تكاملا واكتفاء ذاتيا.

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

الموظف المسؤول:

بابا ثيونغان

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نبذة عن النظام الأفريقي للدفع والتسوية:

النظام الأفريقي للدفع والتسوية – هو بنية تحتية لسوق مالي مركزي تمكن من تدفق الأموال بشكل آمن عبر الحدود الأفريقية، مما يقلل من المخاطر ويساهم في التكامل المالي عبر المناطق. يعمل النظام الأفريقي للدفع والتسوية بالتعاون مع البنوك المركزية الأفريقية لتوفير خدمة دفع وتسوية يمكن للبنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين في المنطقة الاتصال بها "كمشاركين". أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) والاتحاد الإفريقي عن النظام الأفريقي للدفع والتسوية لأول مرة في القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الإفريقي التي عقدت في 7 يوليو 2019 في نيامي، جمهورية النيجر، وبالتالي تم اعتماد النظام الأفريقي للدفع والتسوية كأداة رئيسية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (منطقة التجارة القارية الأفريقية). علاوة على ذلك، في دورتها الاستثنائية الثالثة عشرة (13)، التي عقدت في 5 ديسمبر 2020، كلف مؤتمر الاتحاد الإفريقي أفريكسيم بنك وأمانة منطقة التجارة القارية الأفريقية ، من بين أمور أخرى، استكمال العمل على النظام الأفريقي للدفع والتسوية. وفي الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر للاتحاد الأفريقي، تم تكليف منطقة التجارة القارية الأفريقية وأفريكسيم بنك لنشر النظام لتغطية القارة بأكملها. وتم إطلاق النظام الأفريقي للدفع والتسوية رسميًا في أكرا، غانا، في 13 يناير 2022، وأصبح متاحًا للاستخدام من قبل الجمهور.

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