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زوهـو تعزّز منصة“إدارة علاقات العملاء للجميع” بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء

زوهـو تعزّز منصة“إدارة علاقات العملاء للجميع” بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء

2025-06-30 03:16:29
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت زوهـو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن طرح مزايا متقدّمة للذكاء الاصطناعي وتنسيق سير العمل ضمن منصتها لتجربة العملاء، مدعّمة بالكامل بمحرك الذكاء الاصطناعي“زيا” Zia الخاص بالشركة. وتهدف هذه التحديثات إلى إزالة العوائق التقنية وتسهيل اعتماد فرق العمل متعددة التخصصات لمنصة“إدارة علاقات العملاء” (CRM)، مما يعزز من قدرتهم على التعاون وتقديم نتائج أفضل للعملاء.

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