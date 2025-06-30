زوهـو تعزّز منصة“إدارة علاقات العملاء للجميع” بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء

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زوهـو تعزّز منصة“إدارة علاقات العملاء للجميع” بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت زوهـو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن طرح مزايا متقدّمة للذكاء الاصطناعي وتنسيق سير العمل ضمن منصتها لتجربة العملاء، مدعّمة بالكامل بمحرك الذكاء الاصطناعي“زيا” Zia الخاص بالشركة. وتهدف هذه التحديثات إلى إزالة العوائق التقنية وتسهيل اعتماد فرق العمل متعددة التخصصات لمنصة“إدارة علاقات العملاء” (CRM)، مما يعزز من قدرتهم على التعاون وتقديم نتائج أفضل للعملاء.
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