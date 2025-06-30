أتش بي إي تطلق برنامجًا موحدًا لتعزيز النمو وزيادة الربحية لدى شركائها

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن إطلاق برنامج الشركاء الموحد الذي يجمع تحت مظلته جميع البرامج الحالية بهدف تعزيز تجربة الشركاء مع مجموعة منتجات أتش بي إي الكاملة. وسيتم دمج جميع البرامج ضمن إطار برنامج HPE Partner Ready Vantage، الذي يتضمن HPE Partner Ready وHPE Partner Ready for Networking، وذلك بهدف تقديم تجربة تسجيل مبسطة ومشاركة مرنة ودعم شامل من خلال مسارات البرنامج المختلفة. وسيُطرح البرنامج الموحد على مراحل، بدءًا من 1 نوفمبر.

تصميم برنامج” HPE Partner Ready Vantage” يعكس آراء الشركاء وأفضل ممارسات برامج أتش بي إي الحائزة على جوائز، مما يُمكّنهم من بناء خبراتهم الواسعة والشاملة بحسب احتياجاتهم، مع التركيز على تحقيق نتائج استثنائية للعملاء. يدعم البرنامج جميع الشركاء، بدءًا من مزودي الحلول ومقدمي الخدمات المُدارة، وصولًا إلى مُدمجي الأنظمة، وموردي البرامج المستقلين وغيرهم، من خلال اعتماد نهج رائد في هذا المجال يعزز فرص النمو في محفظة أتش بي إي.

يتميز برنامج HPE Partner Ready Vantage بالبساطة، حيث يتضمن إطارًا موحدًا، ونموذج تعويض واحد، وتجربة عمل متناسقة، كما يوفر مرونةً تُمكّن الشركاء من اختيار المراكز والكفاءات المناسبة التي تدعم أهداف أعمالهم وتعزز ميزاتهم التنافسية. ويمكن للشركاء التركيز على:



تطوير أو دمج الحلول

إعادة بيع حلول أتش بي إي الاستهلاكية أو تقنياتها وخدماتها تقديم خدمات أخرى تحت علامتهم التجارية الخاصة، أو علامة أتش بي إي التجارية، أو كليهما.

وفي تعليقه على الطرح الجديد، شدد سيمون إيوينغتون، نائب الرئيس الأول لقنوات التوزيع العالمية ومنظومة الشركاء في أتش بي إي ، على أن برنامج HPE Partner Ready Vantage الجديد والموحد يعكس التزام أتش بي إي بتمكين الشركاء من تنمية أعمالهم وتحقيق التميز مع عملائهم. وأضاف:“يتميز هذا البرنامج الجديد بالبساطة والمرونة والفعالية، مما يُعزز قدرة الشركاء على التفاعل معنا، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة تُحقق نتائج متميزة لعملائهم النهائيين”.

كجزء من مسار البيع الموحدHPE Partner Ready Vantage ، يُمكن للشركاء الآن إعادة بيع المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات أتش بي إي بسهولة، سواءً من خلال نموذج النفقات التشغيلية (opex) عبر حلول أتش بي إي جرين ليك فلكس أو من خلال نموذج النفقات الرأسمالية (capex) عبر عضوية برنامج واحد. ويُمكن للشركاء اختيار المجالات التي يرغبون في التركيز عليها ودفع عجلة النمو في مجالات تقنية محددة ​​مثل الحوسبة، والسحابة الهجينة، والشبكات، حيثُ يوجد لكلٍّ منها مركز مُخصص في مسار البيع. وفي الوقت نفسه، يستطيع الشركاء تنفيذ عمليات البيع المُتبادل بسهولة عبر محفظة الحلول الكاملة مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو، وتلقي تدريبات أساسية على المنتجات وشهادات الاعتماد بحسب متطلبات كل مركز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركاء اكتساب خبرات متخصصة من خلال الكفاءات الاختيارية في مجالات مثل السحابة الخاصة، وأتش بي إي جرين ليك فلكس وعمليات السحابة الهجينة، وحافة خدمات الوصول الآمن (SASE)، مما يمنحهم ميزة تنافسية في السوق.

تضع شركة أتش بي إي مسألة تمكين الشركاء في طليعة أولوياتها لضمان تزويدهم بالتدريب والشهادات والكفاءات والأدوات اللازمة لتطوير قدراتهم وتعزيزها باستمرار، مما يمنح العملاء الثقة بأنهم يتعاملون مع شركاء كفؤ مؤهلين لتلبية احتياجاتهم. وتوفر الكفاءات والشهادات الجديدة للشركاء إمكانية الوصول إلى الأسواق المجاورة، مما يتيح لهم فرصًا جديدة في مجالات أعمالهم، ويمكّنهم من تحقيق نتائج متميزة للعملاء، ويسهم في تعزيز ميزاتهم التنافسية في السوق. الكفاءات والشهادات الجديدة والمحدثة تشمل:



كفاءة حلول أتش بي إي للذكاء الاصطناعي تثبت قدرة الشركاء على الوصف وتحديد الحجم والتسعير والتصميم وتكوين بيئة سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات إنفيديا ، وذلك استنادًا إلى متطلبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعملاء.

كفاءة حلول أتش بي إي للسحابة السيادية تساعد الشركاء على فهم فوائد السيادة الرقمية، وإدراك أهمية الامتثال القانوني والأمن عند تشغيل البيئات السيادية ومعالجة البيانات الحساسة. ويصبح الشركاء خبراء في مكونات وفوائد البنية المرجعية للسحابة السيادية من أتش بي إي.

شهادة برمجيات HPE Morpheus VM Essentials تُمكّن الشركاء من تطوير مهاراتهم من خلال شارة التعلم المستمر VM Essentials وشهادة HPE Product Certified – VM Essentials، كما تُتيح هذه الأنشطة للشركاء فرصةً لتحقيق كفاءات حلول السحابة الخاصة والسحابة الهجينة. كفاءة شبكة الجيل الخامس الخاصة من أتش بي إي أروبا للشبكات تزود الشركاء بالخبرة اللازمة لتطوير حلول تبسط عملية الاتصال بين الشبكات الخلوية الخاصة وشبكات الواي فاي.

على سبيل المثال، يتم دمج أتش بي إي جرين ليك فلكس بالكامل ضمن مسار البيع ومركز السحابة الهجينة، وهو متاح لإعادة البيع في نموذج الأعمال كخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الكفاءات للشركاء الراغبين في التخصص بمجال الأعمال كخدمة باستخدام أتش بي إي جرين ليك فلكس، وهي فرصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الطلب الكبير على هذا الحل في السوق.

بالإضافة إلى برنامج الشركاء الموحد ضمن Partner Ready Vantage، أعلنت أتش بي إي أيضًا عن إطلاق:



HPE CloudPhysics Plus وأدوات التقييم والترحيل الجديدة لتمكين الشركاء من تحديث وتحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات.

توسيع فرص الذكاء الاصطناعي لمساعدة المزيد من الشركاء على إرساء ممارسات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو طويل الأمد.

خيار تمويل جديد من خدمات أتش بي إي المالية متاح للشركاء لشراء نظام مُطوّري الذكاء الاصطناعي السحابي الخاص من أتش بي إي. مبادرة HPE Smart Choice تقدم حلولاً جاهزة للاستخدام لمراكز البيانات، مما يُتيح فرصًا كبيرة للشركاء لخدمة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

حلول جاهزة تتيح للشركاء تقييم البنية التحتية متعددة السحابات ومتعددة الموردين، وتقديم التوصيات، ونقل أعباء العمل بسهولة .

أداة التقييم الجديدة HPE CloudPhysics Plus تمكن الشركاء من تقديم توصيات ذكية لمساعدة العملاء على تحسين بيئة تقنية المعلومات المحلية ومتعددة السحابات أو القائمة على السحب الأصلية، بما في ذلك Hyper-V، والأنظمة الأساسية، وKubernetes، والسحابة العامة. سيتوافر HPE CloudPhysics Plus مجانًا خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025، ويمكن للشركاء التسجيل من خلال منصة أتش بي إي جرين ليك.

أداة الترحيل السريع تمكن الشركاء من تقديم خدمات عالية القيمة، مثل تقييمات أعباء العمل، والتوصيات المُخصصة، وعمليات ترحيل مرنة وسلسة لعملائهم. وتشمل الأداة الجديدة عمليات الترحيل إلى VM Essentials اعتبارًا من يوليو. وعند استخدامها مع أداة تقييم بدائل المحاكاة الافتراضية، توفر هذه الأداة تحليلًا شاملًا لجدوى الترحيل، وتُقدم رؤىً لتحسين البيئات وتحديثها. ستكون أداة الترحيل السريع متاحة مجانًا للشركاء المُسجلين في مركز خدمات HPE Partner Ready Vantage الاحترافية.

توسيع شركاء AI Focus وفرص التعلم مما يسمح ببناء وتوسيع نطاق ممارسات الذكاء الاصطناعي

برنامج شركاء AI Focus الذي أطلق عام 2024 كجزء من محفظة سحابة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي، سيتم توسيعه ليشمل 20 دولة إضافية، مع استهداف المناطق والأسواق غير المُستغلة من خلال شركاء التوزيع. ويوفر هذا البرنامج الأدوات الأساسية والدعم اللازم لبناء وتوسيع نطاق ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بفعالية. وسيحصل المزيد من الشركاء على فرصة إجراء تقييم لجاهزية الذكاء الاصطناعي، والدعم المُسرّع، والاستثمارات المشتركة لتعزيز الطلب، ودعم بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، أو تسريع إنجاز الصفقات.

بالإضافة إلى ذلك، صممت أتش بي إي مجموعة شاملة من فرص التعلم وورش العمل لتزويد الشركاء بالمعرفة والأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتنمية ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتنمية أعمالهم. سيتمكن الشركاء من الوصول إلى تقنيات أتش بي إي وأدواتها وخبرتها الفنية لتعلم تكوين الأنظمة وتنفيذ العروض واستكشاف الأخطاء وحلها في سيناريوهات واقعية.

تم تحديث ورش العمل الخاصة بتسريع الذكاء الاصطناعي لتشمل استراتيجيات بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أحدث الاتجاهات والفرص مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي المادي. سيتم دمج تقنيات وخبراء وموارد شركة إنفيديا في ورش عمل تسريع الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي. وستستمر ورش العمل هذه في اتباع إطار عمل بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي القياسي مع تخصيصه حسب نماذج الأعمال والاحتياجات المحددة للشركاء.

خدمات أتش بي إي المالية توسع خيارات التمويل للشركاء على نظام مطوري سحابة الذكاء الاصطناعي الخاصة من أتش بي إي

لفترة محدودة، ستقدم خدمات أتش بي إي المالية لشركائها خيار التمويل بسعر مخفّض عند شراء نظام مطوري الذكاء الاصطناعي من سحابة أتش بي إي الخاصة ، مما يسمح لهم بتوزيع التكلفة الإجمالية على مدار 36 شهرًا. ويوفر هذا النظام بيئة تطوير فورية للذكاء الاصطناعي، تقدم كل ما يحتاجه المطور لاختبار وتوسيع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن الشركاء من عرض قدرات النظام المتنوعة دون تكبّد تكاليف أولية مرتفعة. كما تدعم خدمات أتش بي ري المالية الشركاء من خلال مجموعة متنوعة من البرامج المؤقتة التي يُمكنها تقديمها لعملائهم، بما يساعدهم على تقليل أو تأجيل المدفوعات على مجموعة متنوعة من التقنيات.

برنامج HPE Smart Choice يبسط فرص مراكز البيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق المتوسطة للشركاء

يتوفر برنامج HPE Smart Choice الآن على مستوى العالم حصريًا من خلال هذه القناة، حيث يقدم حلول مراكز بيانات جاهزة للاستخدام تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء السوق المتوسطة. بفضل الأسعار الثابتة، ووحدات إدارة التخزين المنظمة، وآليات الطلب المُهيكلة، يُبسط برنامج HPE Smart Choice عملية الشراء، ويسرع دورات المبيعات، ويُحسّن التوافق مع سلوكيات شراء العملاء. كما يستفيد الشركاء من التدريب الشامل والموارد الترويجية للمساعدة على عرض وبيع حلول HPE Smart Choice بفعالية.

يتضمن البرنامج حاليًا التكوينات الأكثر مبيعًا من خوادم HPE ProLiant Compute، وأنظمة أتش بي إي MSA وأنظمة تخزين الأشرطة، بالإضافة إلى خدمات الدعم التقني من أتش بي إي HPE Tech Care. ويتوسع برنامج HPE Smart Choice ليشمل إدارة عمليات الحوسبة HPE Compute Ops Management)) وHPE Morpheus VM Essentials، مما يُمكّن الشركاء من تقديم حلول أكثر شمولاً وتنافسية لعملائهم.

وفي هذا الإطار، أشار كيفن سامويلز، مدير إدارة العلامة التجارية الرقمية وإدارة المحتوى في BlueAlly إلى أن الخيارات المُعدّة مسبقًا مثل الحلول السهلة الفهم، والجاهزة للنشر، والمتوفرة للشحن السريع، هي بالضبط ما يبحث عنه عملاؤنا عبر الإنترنت. وأضاف:“يسمح لنا الاختيار الذكي لوحدات إدارة التخزين تنفيذ الطلبات ومعالجتها بسرعة، وإيصال المنتج إلى عملائنا بشكل أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى. تُحدث هذه السرعة والبساطة فرقًا كبيرًا في سوق التجارة الإلكترونية التنافسية اليوم، حيث باتت التوقعات المتعلقة بالراحة والسرعة في التوصيل أعلى من أي وقت مضى”.