  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أركان تُمكّن التحوّل الرقمي لشركة DHL عبر تشغيل خدمة Genesys Cloud CX

أركان تُمكّن التحوّل الرقمي لشركة DHL عبر تشغيل خدمة Genesys Cloud CX

2025-06-30 03:16:29
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت شركة أركان للاتصالات ، ومقرها السعودية، عن التشغيل الناجح لخدمة Arkan Genesys Cloud Connect المبتكرة لتوصيل المنصات السحابية مع الشبكات الهاتفية المحلية لصالح DHL Express في كلٍ من الكويت وقطر والأردن، وذلك في إطار مشروع مشترك مع شركة الاتصالات البريطانيةBritish Telecom.

تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية متعددة الدول تهدف إلى تمكين DHL من دمج الخطوط الهاتفية المحلية في منصة Genesys Cloud CX ، التي تتولى شركة الاتصالات البريطانية إدارتها عالمياً بصفتها الشريك المعتمد لشركة DHL في هذا المجال.

وبعد النجاح الذي تحقق في مصر عام 2024، تمثل هذه الإطلاقات الجديدة تطوراً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي الإقليمي لشركة DHL نحو بنية اتصالات سحابية أكثر تطوراً ومرونة.

تقدم خدمة Arkan Genesys Cloud Connect حلاً آمناً ومداراً بالكامل لدمج شبكات التليفون الأرضي مع منصة Genesys Cloud CX. ومن خلال البنية التحتية المتقدمة المملوكة لأركان في أكثر من 80 دولة وروابط الاتصالات الدولية الواسعة، تضمن أركان التوافق التنظيمي، وتوافراً عالياً للخدمة وجودة صوت استثنائية حتى في أكثر الأسواق تعقيداً.

وقد صرّح حسام فوزي ، العضو المنتدب لمجموعة أركان القابضة، قائلاً:“نثمّن بشدة شراكتنا مع British Telecom وDHL. يُعد تشغيل الخدمة في الكويت وقطر والأردن خطوة محورية نحو تحقيق رؤية DHL الرامية إلى تحويل مراكز الاتصال إلى بيئة سحابية مرنة ومتقدمة على مستوى الشرق الأوسط.”

تتولى شركة الاتصالات البريطانية إدارة نشر منصة Genesys Cloud CX عالمياً، بينما تسهم أركان في تقديم خدمات الدمج الصوتي وPSTN بشكل متوافق مع متطلبات كل سوق محلي في المنطقة.

تشمل الاتفاقية مع DHL Express معظم دول الشرق الأوسط، ومن المقرر تنفيذ المزيد من الإطلاقات خلال عام 2025.

MENAFN30062025007116015312ID1109743510

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث