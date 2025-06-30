أركان تُمكّن التحوّل الرقمي لشركة DHL عبر تشغيل خدمة Genesys Cloud CX

أركان تُمكّن التحوّل الرقمي لشركة DHL عبر تشغيل خدمة Genesys Cloud CX
تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية متعددة الدول تهدف إلى تمكين DHL من دمج الخطوط الهاتفية المحلية في منصة Genesys Cloud CX ، التي تتولى شركة الاتصالات البريطانية إدارتها عالمياً بصفتها الشريك المعتمد لشركة DHL في هذا المجال.
وبعد النجاح الذي تحقق في مصر عام 2024، تمثل هذه الإطلاقات الجديدة تطوراً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي الإقليمي لشركة DHL نحو بنية اتصالات سحابية أكثر تطوراً ومرونة.
تقدم خدمة Arkan Genesys Cloud Connect حلاً آمناً ومداراً بالكامل لدمج شبكات التليفون الأرضي مع منصة Genesys Cloud CX. ومن خلال البنية التحتية المتقدمة المملوكة لأركان في أكثر من 80 دولة وروابط الاتصالات الدولية الواسعة، تضمن أركان التوافق التنظيمي، وتوافراً عالياً للخدمة وجودة صوت استثنائية حتى في أكثر الأسواق تعقيداً.
وقد صرّح حسام فوزي ، العضو المنتدب لمجموعة أركان القابضة، قائلاً:“نثمّن بشدة شراكتنا مع British Telecom وDHL. يُعد تشغيل الخدمة في الكويت وقطر والأردن خطوة محورية نحو تحقيق رؤية DHL الرامية إلى تحويل مراكز الاتصال إلى بيئة سحابية مرنة ومتقدمة على مستوى الشرق الأوسط.”
تتولى شركة الاتصالات البريطانية إدارة نشر منصة Genesys Cloud CX عالمياً، بينما تسهم أركان في تقديم خدمات الدمج الصوتي وPSTN بشكل متوافق مع متطلبات كل سوق محلي في المنطقة.
تشمل الاتفاقية مع DHL Express معظم دول الشرق الأوسط، ومن المقرر تنفيذ المزيد من الإطلاقات خلال عام 2025.
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