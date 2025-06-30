أركان تُمكّن التحوّل الرقمي لشركة DHL عبر تشغيل خدمة Genesys Cloud CX

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة أركان للاتصالات ، ومقرها السعودية، عن التشغيل الناجح لخدمة Arkan Genesys Cloud Connect المبتكرة لتوصيل المنصات السحابية مع الشبكات الهاتفية المحلية لصالح DHL Express في كلٍ من الكويت وقطر والأردن، وذلك في إطار مشروع مشترك مع شركة الاتصالات البريطانيةBritish Telecom.

تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية متعددة الدول تهدف إلى تمكين DHL من دمج الخطوط الهاتفية المحلية في منصة Genesys Cloud CX ، التي تتولى شركة الاتصالات البريطانية إدارتها عالمياً بصفتها الشريك المعتمد لشركة DHL في هذا المجال.

وبعد النجاح الذي تحقق في مصر عام 2024، تمثل هذه الإطلاقات الجديدة تطوراً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي الإقليمي لشركة DHL نحو بنية اتصالات سحابية أكثر تطوراً ومرونة.

تقدم خدمة Arkan Genesys Cloud Connect حلاً آمناً ومداراً بالكامل لدمج شبكات التليفون الأرضي مع منصة Genesys Cloud CX. ومن خلال البنية التحتية المتقدمة المملوكة لأركان في أكثر من 80 دولة وروابط الاتصالات الدولية الواسعة، تضمن أركان التوافق التنظيمي، وتوافراً عالياً للخدمة وجودة صوت استثنائية حتى في أكثر الأسواق تعقيداً.

وقد صرّح حسام فوزي ، العضو المنتدب لمجموعة أركان القابضة، قائلاً:“نثمّن بشدة شراكتنا مع British Telecom وDHL. يُعد تشغيل الخدمة في الكويت وقطر والأردن خطوة محورية نحو تحقيق رؤية DHL الرامية إلى تحويل مراكز الاتصال إلى بيئة سحابية مرنة ومتقدمة على مستوى الشرق الأوسط.”

تتولى شركة الاتصالات البريطانية إدارة نشر منصة Genesys Cloud CX عالمياً، بينما تسهم أركان في تقديم خدمات الدمج الصوتي وPSTN بشكل متوافق مع متطلبات كل سوق محلي في المنطقة.

تشمل الاتفاقية مع DHL Express معظم دول الشرق الأوسط، ومن المقرر تنفيذ المزيد من الإطلاقات خلال عام 2025.