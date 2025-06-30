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ترامب يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتخفيف العقوبات عن سوريا

ترامب يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتخفيف العقوبات عن سوريا

2025-06-30 03:12:48
(MENAFN- Al-Bayan) ">ذكر مراسل لشبكة سي.بي.إس على موقع إكس اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع في وقت لاحق اليوم أمرا تنفيذيا يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأمرfكيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.

كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق“قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.

وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات مايو الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاماً.

MENAFN30062025000110011019ID1109743459

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