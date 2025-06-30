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مستشفى الجامعة يُطلق برنامج الإنعاش المُتقدّم لحديثي الولادة

مستشفى الجامعة يُطلق برنامج الإنعاش المُتقدّم لحديثي الولادة

2025-06-30 03:12:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق مركز دعم الحياة في مستشفى الجامعة الأردنية برنامجا تدريبيا متخصصا في الإنعاش المتقدم لحديثي الولادة (NRP)؛ في إطار سعيه المستمر لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الحرجة التي تواجه الأطفال حديثي الولادة.


وبحسب بيان للمستشفى اليوم الاثنين، يستهدف البرنامج الكوادر العاملة في قسمي الولادة والخداج، بهدف تمكينهم من تطبيق أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية في مجالات الإنعاش، والتعامل مع حالات الاختناق الولادي، والمشكلات التنفسية، وغيرها من الحالات التي تتطلب استجابة فورية ودقيقة، بما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة في هذا التخصص الحرج.

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