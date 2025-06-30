مستشفى الجامعة يُطلق برنامج الإنعاش المُتقدّم لحديثي الولادة

مستشفى الجامعة يُطلق برنامج الإنعاش المُتقدّم لحديثي الولادة
وبحسب بيان للمستشفى اليوم الاثنين، يستهدف البرنامج الكوادر العاملة في قسمي الولادة والخداج، بهدف تمكينهم من تطبيق أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية في مجالات الإنعاش، والتعامل مع حالات الاختناق الولادي، والمشكلات التنفسية، وغيرها من الحالات التي تتطلب استجابة فورية ودقيقة، بما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة في هذا التخصص الحرج.
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