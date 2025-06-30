تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز

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تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر تموز بقيمة الصفر.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة إن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر حزيران الحالي.
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