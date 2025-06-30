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تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز

2025-06-30 03:12:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر تموز بقيمة الصفر.


وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة إن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر حزيران الحالي.

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