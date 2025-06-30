إعلام أميركي: ترامب يوقع اليوم أمرا تنفيذيا لتخفيف العقوبات عن سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة سي.بي.إس على موقع إكس الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع في وقت لاحق اليوم أمرا تنفيذيا يتعلق بتخفيف العقوبات عن سوريا.

وأعلن ترامب في أيار أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار الماضي عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تحول سياسي لافت وصفه المجلس الأوروبي بأنه جزء من "نهج تدريجي وقابل للعكس" لدعم الانتقال في سوريا وتعافي اقتصادها.

