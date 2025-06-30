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مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان لستة أشهر

مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان لستة أشهر

2025-06-30 03:12:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين وبالإجماع، تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر أي حتى 31 كانون الأول 2025.


ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2782، الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره 338 (1973) على الفور.

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