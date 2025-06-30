مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان لستة أشهر

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مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان لستة أشهر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين وبالإجماع، تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر أي حتى 31 كانون الأول 2025.
ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2782، الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره 338 (1973) على الفور.
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