انتهاء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو

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انتهاء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بانتهاء الاجتماع الأمني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء في الحكومة وكبار قادة الأجهزة الأمنية.
وعقد الاجتماع لمناقشة الخيارات المطروحة في ما يتعلق بالحرب على غزة.
وعقد الاجتماع لمناقشة الخيارات المطروحة في ما يتعلق بالحرب على غزة.
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