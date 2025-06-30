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انتهاء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو

انتهاء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو

2025-06-30 03:12:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بانتهاء الاجتماع الأمني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء في الحكومة وكبار قادة الأجهزة الأمنية.
وعقد الاجتماع لمناقشة الخيارات المطروحة في ما يتعلق بالحرب على غزة.

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