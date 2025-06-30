إسرائيل تقر بتعرض فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات بغزة

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إسرائيل تقر بتعرض فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات بغزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات في غزة، قائلا إنه صدرت تعليمات للقوات بناء على "الدروس المستفادة".
وأفادت الأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على دخول المساعدات لغزة في 19 أيار، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.
وقال متحدث عسكري إن الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة.
وأفادت الأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على دخول المساعدات لغزة في 19 أيار، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.
وقال متحدث عسكري إن الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة.
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