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إسرائيل تقر بتعرض فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات بغزة

إسرائيل تقر بتعرض فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات بغزة

2025-06-30 03:12:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات في غزة، قائلا إنه صدرت تعليمات للقوات بناء على "الدروس المستفادة".
وأفادت الأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على دخول المساعدات لغزة في 19 أيار، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.
وقال متحدث عسكري إن الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة.

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