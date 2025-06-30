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المحكمة الجنائية الدولية تعلن احتواء هجوم إلكتروني

المحكمة الجنائية الدولية تعلن احتواء هجوم إلكتروني

2025-06-30 03:12:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إنها اكتشفت واقعة تتعلق بالأمن الإلكتروني أواخر الأسبوع الماضي وصفتها بأنها "جديدة ومتطورة ومحددة الهدف"، مضيفة أنه تسنى احتواؤها الآن.
وأوضحت المحكمة في بيان، أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي تستهدفها في السنوات القليلة الماضية.
وأعلنت المحكمة في 2023 تعرضها لهجوم إلكتروني وعانت من تبعات ذلك لأسابيع إذ انقطع اتصالها بمعظم الأنظمة المتصلة بالإنترنت.
ولم تُعلن المحكمة آنذاك تفاصيل هذا الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.
وتخضع المحكمة لتدقيق متزايد منذ إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
ولم تذكر المحكمة أي تفاصيل أخرى عن الهجوم الإلكتروني.
كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في ترحيله أطفالا من أوكرانيا.
روسيا وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة، وكلتاهما تنفي هذه الاتهامات ويرفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

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