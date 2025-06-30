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الاحتلال يقتحم بلدة في الخليل

الاحتلال يقتحم بلدة في الخليل

2025-06-30 03:12:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة الغربية


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