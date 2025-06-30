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البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

2025-06-30 03:12:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا.
وأعلن ترامب في أيار أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار الماضي عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تحول سياسي لافت وصفه المجلس الأوروبي بأنه جزء من "نهج تدريجي وقابل للعكس" لدعم الانتقال في سوريا وتعافي اقتصادها.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب الشعب السوري خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، سواء عبر البحث عن حل سياسي أو عبر المساعدات المالية، مشددًا على أن الوقت قد حان ليحظى السوريون بفرصة "إعادة بناء سوريا جديدة، شاملة وتعددية وسلمية، خالية من التدخلات الخارجية الضارة".
كما أوضح البيان أن العقوبات المرتبطة بمساءلة النظام السابق، إضافة إلى القيود المتعلقة بالأمن مثل تلك المفروضة على الأسلحة والتكنولوجيا، ستظل قائمة، مع الإعلان عن فرض إجراءات تقييدية إضافية تستهدف منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.

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