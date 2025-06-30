تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الاثنين ، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 469 دينارًا، أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 536 دينارًا.

وارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 30 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 66.9 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.