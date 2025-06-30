تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الاثنين ، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 469 دينارًا، أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 536 دينارًا.
وارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 30 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 66.9 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
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