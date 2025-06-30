تعيين سيدة برتبة متصرف لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- -قرر وزير الداخلية نقل المهندسة ميسون الخصاونة من مركز الوزارة لتتولى منصب متصرف للواء الوسطية في محافظة إربد، وذلك في سياق التشكيلات الإدارية، التي صدرت عن وزارة الداخلية أخيرا.



وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين حاكم إداري (امرأة) في موقع متصرف لواء مستقل في وزارة الداخلية.

ويأتي هذا القرار، تكريسا لنهج الوزارة في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها قياديا وإداريا وفي تولي مختلف المناصب والمواقع في الإدارة العامة.



ومن الجدير بالذكر أن وظيفة متصرف اللواء، من الوظائف المهمة والفاعلة في الدولة، باعتبار المتصرف رئيس الإدارة العامة في وحدته الإدارية وأعلى سلطة تنفيذية فيها، ويتقدم على جميع موظفي الدولة في اللواء.



كما تسند إلى المتصرف العديد من المهام القيادية والواجبات التنفيذية في مختلف المسارات؛ الإدارية والأمنية والتنموية، وغيرها من المهام والواجبات المتعلقة بإدارة اللواء وتقديم الخدمات للمواطنين وبناء علاقات شراكة مع مختلف القيادات المجتمعية من شيوخ ووجهاء ومخاتير وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



وتعبر هذه الخطوة الريادية، التي اتخذها وزير الداخلية، عن فلسفة عمل حصيفة، تساهم في تعزيز بيئة أعمال داعمة للابتكار والتقدم نحو المستقبل بفكر إداري مرن، ويتجذر من خلالها التقييم الموضوعي وتحفيز المتميزين وذوي الكفاءات بالعمل العام، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء بإسناد المواقع المهمة والحساسة للإناث وفتح أبواب التقدم الوظيفي أمامهن، بشكل ينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام.