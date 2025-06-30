لبنان: 195شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت حصيلة لبنانية رسمية جديدة بالخروقات والاعتداءات التي نفّذها الجيش الإسرائيلي على لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الجنوب في 27 تشرين الثاني الماضي.



وأشارت الحصيلة إلى تسجيل 3799 خرقا، منها 1701 خرقًا بريًا، 1916خرقًا جويًا، إلى جانب 112 خرقًا بحريًا.

وفيما يتعلّق بالخسائر البشرية، بلغ عدد الشهداء 195، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى433 جريحًا.