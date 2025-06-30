  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
لبنان: 195شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل

لبنان: 195شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل

2025-06-30 03:12:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت حصيلة لبنانية رسمية جديدة بالخروقات والاعتداءات التي نفّذها الجيش الإسرائيلي على لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الجنوب في 27 تشرين الثاني الماضي.


وأشارت الحصيلة إلى تسجيل 3799 خرقا، منها 1701 خرقًا بريًا، 1916خرقًا جويًا، إلى جانب 112 خرقًا بحريًا.
وفيما يتعلّق بالخسائر البشرية، بلغ عدد الشهداء 195، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى433 جريحًا.

MENAFN30062025000208011052ID1109743444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث