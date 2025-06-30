لبنان: 195شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل

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لبنان: 195شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت حصيلة لبنانية رسمية جديدة بالخروقات والاعتداءات التي نفّذها الجيش الإسرائيلي على لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الجنوب في 27 تشرين الثاني الماضي.
وأشارت الحصيلة إلى تسجيل 3799 خرقا، منها 1701 خرقًا بريًا، 1916خرقًا جويًا، إلى جانب 112 خرقًا بحريًا.
وفيما يتعلّق بالخسائر البشرية، بلغ عدد الشهداء 195، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى433 جريحًا.
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