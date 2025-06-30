حادثة المشروبات المغشوشة..في حضرة الموت... لا مكان للشماتة

MENAFN - Amman Net) في المجتمعات التي اعتادت تحويل كل مأساة إلى مادة للتندر والتفكه، يغدو الألم سلعة رائجة، ويُستبدل التعاطف الطبيعي بالضحايا بلغة استعلائية تُنصّب بعض الأفراد قضاةً على مصائر الآخرين، فيخلطون بين الإثم والعقاب، وبين الدين وبين شهوة إصدار الأحكام.

حادثة وفاة تسعة أشخاص حتى الآن بسبب مشروبات كحولية مغشوشة ليست مجرّد خبر عابر في شريط الأخبار، بل مأساة حقيقية تشبه غيرها من المآسي التي تخلّف وراءها أُسرًا مفجوعة، وأبناءً فقدوا آباءهم، وأمهاتٍ ستعجز دموعهنّ عن محو غصّتهنّ. هؤلاء ليسوا أرقامًا في تقرير رسمي، ولا حكايات طريفة تُروى في مقهى أو على مواقع التواصل؛ هؤلاء بشر رحلوا بطريقة موجعة، وكان الأولى أن نرى في موتهم ناقوس خطر، لا مادةً للسخرية.

تأملوا المفارقة المريرة: بدلًا من أن ينصبّ الغضب الشعبي على وجود مصنع مرخّص يخلط السموم لبيعها للناس، تفرّغ كثيرون لشتم الضحايا وتحميلهم وزر موتهم، وكأن الحياة منحتهم تفويضًا إلهيًا ليقرّروا من يستحق الحياة ومن لا يستحقها. حتى الموت، في نظر هؤلاء، يُصبح نوعًا من "العدالة الإلهية الفورية"، متناسين أنّ الدين نفسه – الذي يستشهدون به لتبرير قسوتهم – لم يقرّ عقوبة الموت على شرب الخمر، بل حرّمها دون أن ينزع صفة الإنسانية والكرامة عن الشاربين.

لنتساءل قليلًا: ما الذي يجعل مجتمعًا ما يتحول من نقد أصل المشكلة إلى جلد الضحية؟ هل بات أسهل علينا أن نبحث عن شماعة نعلّق عليها فشلنا المجتمعي، بدلًا من مواجهة جذور الأزمة: الفقر، اليأس، غياب البدائل، وانفصام الخطاب الأخلاقي الذي يحرّم بيدٍ ويرخّص بيدٍ أخرى؟

مشكلة هؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم مكان الخالق أنّهم يختزلون حياة الإنسان بلحظة سقوطه. وكأن إنسانية المرء تُمحى بخطيئة واحدة، وكأن لحظة فقدان الوعي بالخمر تُبرّر فقداننا للإنسانية ونحن في كامل وعينا. أي ظلمٍ هذا أن يُحاكم الميت على جريمة موته، بدلًا من محاكمة من صبّ له السمّ في كأسه!

إن السخرية في حضرة الموت ليست مجرّد موقف عابر؛ إنها مرآة قاسية تكشف لنا مقدار الجفاف الأخلاقي الذي أصاب أرواحًا كثيرة. فنحن لا نفقد إنسانيتنا فجأة، بل نفقدها شيئًا فشيئًا حين نألف القسوة، ونستسهل الاستعلاء، ونُخمد في داخلنا شعور الرحمة.

إنه لأمرٌ محزن أن تُقابل فاجعة كهذه بالتندر بدلاً من التفكير في مأساة الضحايا وذويهم. مأساةٌ كان ينبغي أن تدفعنا للمطالبة برقابة صارمة، وسياسات وقائية، وحلول إنسانية تقلل من لجوء البعض إلى منتجات خطرة بحثًا عن نسيانٍ مؤقت.

في النهاية، لسنا مطالبين بتبرير الخطأ، لكننا مطالبون بأن نظل بشرًا في وجه الألم. لا أحد يعلم أي طرقٍ قد تقود إنسانًا للهلاك، ولا أحد يملك حق التنصيب نفسه قاضيًا وجلادًا باسم الدين أو الأخلاق. فالإنسان يُمتحن في لحظة تعامله مع ضعف الآخرين، والموت – أيًّا كان سببه – يظل أوسع من أن يُختصر في نكتة.