محافظ سلطة النقد يبحث مع السفير المغربي مستجدات الأزمة المالية وسبل التعاون المشترك

محافظ سلطة النقد يبحث مع السفير المغربي مستجدات الأزمة المالية وسبل التعاون المشترك
وخلال اللقاء الذي نظم في مقر السلطة بمدينة رام الله، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، أشاد المحافظ شنار بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين فلسطين والمملكة المغربية، وبمواقف المغرب الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
كما استعرض شنار الجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة، مشيرًا إلى الإجراءات النوعية التي اتُخذت مؤخرًا للتعامل مع أزمة تكدس الشيقل في الجهاز المصرفي الفلسطيني، بما يحد من تأثيراتها السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى وجه الخصوص القطاع التجاري المسؤول عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأكد المحافظ على أهمية الحراك العربي والدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والمساهمة في التخفيف من الضغوط المفروضة عليه، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين فلسطين والمغرب، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.
من جهته، جدّد السفير المغربي عبد الرحيم مزيان موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مشيرًا إلى التزام المملكة بدعم فلسطين على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأعرب السفير عن تقديره لدور سلطة النقد الفلسطينية في إدارة القطاع المصرفي بكفاءة عالية، رغم التحديات المتزايدة، مؤكدًا استعداد المملكة المغربية لتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المالية والمصرفية، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويدعم الاستقرار المالي في فلسطين.
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