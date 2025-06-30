محافظ سلطة النقد يبحث مع السفير المغربي مستجدات الأزمة المالية وسبل التعاون المشترك

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- بحث محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، اليوم الإثنين، مع سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، مستجدات الأزمة المالية وسبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء الذي نظم في مقر السلطة بمدينة رام الله، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، أشاد المحافظ شنار بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين فلسطين والمملكة المغربية، وبمواقف المغرب الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

كما استعرض شنار الجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة، مشيرًا إلى الإجراءات النوعية التي اتُخذت مؤخرًا للتعامل مع أزمة تكدس الشيقل في الجهاز المصرفي الفلسطيني، بما يحد من تأثيراتها السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى وجه الخصوص القطاع التجاري المسؤول عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية الحراك العربي والدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والمساهمة في التخفيف من الضغوط المفروضة عليه، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين فلسطين والمغرب، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.

من جهته، جدّد السفير المغربي عبد الرحيم مزيان موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مشيرًا إلى التزام المملكة بدعم فلسطين على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأعرب السفير عن تقديره لدور سلطة النقد الفلسطينية في إدارة القطاع المصرفي بكفاءة عالية، رغم التحديات المتزايدة، مؤكدًا استعداد المملكة المغربية لتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المالية والمصرفية، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويدعم الاستقرار المالي في فلسطين.