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الاحتلال يغلق حاجز جبع ويطلق قنابل الغاز صوب المواطنين
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، حاجز جبع شمال شرق القدس المحتلة، واعاقت حركة المواطنين وتسببت بأزمة مرورية خانقة.
وأفاد عدد من سائقي المركبات بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المركبات القريبة من الحاجز واستولت على مفاتيح عدد من المركبات.
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