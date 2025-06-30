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الاحتلال يغلق حاجز جبع ويطلق قنابل الغاز صوب المواطنين

الاحتلال يغلق حاجز جبع ويطلق قنابل الغاز صوب المواطنين

2025-06-30 03:12:01
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، حاجز جبع شمال شرق القدس المحتلة، واعاقت حركة المواطنين وتسببت بأزمة مرورية خانقة.

وأفاد عدد من سائقي المركبات بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المركبات القريبة من الحاجز واستولت على مفاتيح عدد من المركبات.

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