ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 228 منذ بدء حرب الإبادة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين منذ بدء حرب الإبادة إلى 228، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحافي، إسماعيل أبو حطب.

وعمل الشهيد أبو حطب مع عدة منصات إعلامية ووسائل إعلام، كما قام بتنفيذ عدة معارض فوتوغرافية، خارج فلسطين، لنقل "الواقع الكارثي" لما يجري في قطاع غزة، بحسب المكتب.

المكتب الإعلامي الحكومي أدان "استهداف، وقتل، واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، داعياً الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكلّ الأجسام الصحافية في كلّ دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضدّ الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأميركية، والدول "المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا"، المسؤولية الكاملة عن "ارتكاب هذه الجرائم النّكراء، الوحشية".

كما طالب المكتب المجتمع الدولي، والمنظّمات الدولية، والمنظّمات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي في كلّ دول العالم، بـ "إدانة جرائم الاحتلال، وردعه، وملاحقته في المحاكم الدولية".

ودعاهم إلى "ممارسة الضغط بشكل جدّي وفاعل، لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحافيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

في عضون ذلك، كثّف الاحتلال، اليوم، عدوانه على مدينة غزة، شمال القطاع، مرتكباً عدة مجازر راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.