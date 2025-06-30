أنس جابر تنسحب من ويمبلدون

خبرني - خرجت التونسية أنس جابر المصنفة 59 عالمياً، وصيفة نسختي 2022 و2023، من الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بانسحابها أمام البلغارية فيكتوريا توموفا الـ111 عالمياً بعد شوطين من المجموعة الثانية. وفازت اللاعبة البلغارية بالمجموعة الأولى 7-6 (7-5) وتقدمت المصنفة 111 عالمياً في الثانية 2-صفر لتعلن بعد ذلك أنس جابر انسحابها من المباراة.

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