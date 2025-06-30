قنبلة ميسي قبل كأس العالم 2026.. هل يعود إلى برشلونة؟

خبرني - اتخذ الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، قراراً مفاجئاً حول مستقبله من أجل كأس العالم 2026.

ليونيل ميسي الحاصل على الكرة الذهبية 8 مرات ينشط في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي منذ انتقاله لصفوف النادي في صيف 2023.

لكن عقد النجم المخضرم - الذي بلغ 38 عاماً مؤخراً - ينتهي نهاية العام الجاري في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مما يعني أنه سيكون لاعباً حراً خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي يدرس فكرة الانتقال إلى دوري أكثر تنافسية قبل 6 أشهر من انطلاق كأس العالم المقبلة، التي تقام بعد عام في أمريكا.



وقال الصحفي إستيبان إيدول على قناة "ESPN" في نسختها الأرجنتينية: "أخبرني ليو ميسي وعائلته يوم الجمعة أنه يفكر في اللعب في نادٍ آخر خلال الأشهر الستة التي تسبق كأس العالم".

وأضاف: "في وقتٍ ما، كان ميسي قد اتفق مع إنتر ميامي على تمديد عقده، لكن المفاوضات متوقفة حالياً".

هذا الأمر يعني أن احتمالية رحيل ميسي عن إنتر ميامي في نهاية عام 2025 لا تزال قائمة.

قاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وبالتالي سيدخل بطولة 2026 وهو حامل اللقب، على أمل الدفاع عن الكأس الأغلى.

وإذا قرر ميسي مغادرة إنتر ميامي، فمن الطبيعي أن تعود الأحاديث والتكهنات حول عودته المحتملة إلى ناديه المفضل برشلونة، كما حدث عندما غادر باريس سان جيرمان عام 2023.

ومع ذلك، فإن تقارير صحفية أشارت مؤخراً إلى أن ميسي لا يفكر في العودة إلى برشلونة، بسبب العلاقة المتوترة مع إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا.

وكان الصحفي جوليام بالاغ، المقرب من معسكر ميسي، قد صرّح في فبراير/شباط الماضي أن قائد برشلونة السابق لن يفكر في العودة، طالما أن لابورتا لا يزال رئيساً للنادي الكتالوني.

ومع تبقي 6 أشهر فقط على انتهاء عقد ميسي مع إنتر ميامي، سيكون من المثير متابعة ما إذا كان برشلونة سيحاول إصلاح العلاقة مع النجم الأرجنتيني من أجل "رقصة أخيرة" في ملعب "كامب نو".