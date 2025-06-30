إشهار ديوان الأرض تكبر أولًا في ملتقى إربد الثقافي

إشهار ديوان الأرض تكبر أولًا في ملتقى إربد الثقافي
إربد 30 حزيران (بترا)- نظم ملتقى إربد الثقافي، بالتعاون مع ملتقى المرأة للعمل الثقافي، مساء اليوم الاثنين، حفل توقيع وإشهار ديوان شعري بعنوان: "الأرض تكبر أولًا"، للشاعر محمد الخضور.
وأشاد الناقد والشاعر عبد الرحيم جداية بتجربة الشاعر الخضور، واستعرض جماليات العتبات، مبينا المقصود بالعنوان ومدى عمق ودلالات اختيار المفردات كالعتمة والستائر على الإهداء.
وأوضح أن الشاعر الخضور شاعر وجودي يبحث عن الروح في الماورائيات، حيث نجح الشاعر باستدراج المتلقي ليلتقي معه عند نقطة تتحد فيها المشاعر ويتحقق فيها الرضا.
وقالت الدكتورة إيمان العمري "إن الشاعر في افتتاحية الديوان يعلن عن هويته فيقلب المفردة بحذر شديد، ويتحسس حضوره لينعم بظل، وليشارك ذاته الدمع والقصيد.
وأضافت "نحن أمام مرحلة وجدانية ساحرة تتعمق في جدلية الأرض والإنسان، فالشاعر الخضور مزدحم بالتأمل والتأويل والفناء"، وترى أن هذا الديوان مدهش؛ حيث أبدع الشاعر برسم قصائده ويعتبر تجربة استثنائية تستحق الاحتفاء والوقوف عندها مطولاً.
وقرأ الشاعر الخضور قصيدتين الأولي بعنوان: "يومٌ طويل"، والأخرى بعنوان: "خرج من إربد ولم يعد".
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
30/06/2025 21:52:31
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