إشهار ديوان الأرض تكبر أولًا في ملتقى إربد الثقافي

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إربد 30 حزيران (بترا)- نظم ملتقى إربد الثقافي، بالتعاون مع ملتقى المرأة للعمل الثقافي، مساء اليوم الاثنين، حفل توقيع وإشهار ديوان شعري بعنوان: "الأرض تكبر أولًا"، للشاعر محمد الخضور.

وأشاد الناقد والشاعر عبد الرحيم جداية بتجربة الشاعر الخضور، واستعرض جماليات العتبات، مبينا المقصود بالعنوان ومدى عمق ودلالات اختيار المفردات كالعتمة والستائر على الإهداء.

وأوضح أن الشاعر الخضور شاعر وجودي يبحث عن الروح في الماورائيات، حيث نجح الشاعر باستدراج المتلقي ليلتقي معه عند نقطة تتحد فيها المشاعر ويتحقق فيها الرضا.

وقالت الدكتورة إيمان العمري "إن الشاعر في افتتاحية الديوان يعلن عن هويته فيقلب المفردة بحذر شديد، ويتحسس حضوره لينعم بظل، وليشارك ذاته الدمع والقصيد.

وأضافت "نحن أمام مرحلة وجدانية ساحرة تتعمق في جدلية الأرض والإنسان، فالشاعر الخضور مزدحم بالتأمل والتأويل والفناء"، وترى أن هذا الديوان مدهش؛ حيث أبدع الشاعر برسم قصائده ويعتبر تجربة استثنائية تستحق الاحتفاء والوقوف عندها مطولاً.

وقرأ الشاعر الخضور قصيدتين الأولي بعنوان: "يومٌ طويل"، والأخرى بعنوان: "خرج من إربد ولم يعد".

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

30/06/2025 21:52:31





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