بنك أوروبا المركزي يتوقع تقلب التضخم

بنك أوروبا المركزي يتوقع تقلب التضخم
عمان 30 حزيران (بترا)- حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم قد يصبح أكثر تقلبا، نتيجة التحديات الجديدة التي طرأت مؤخرا، ومنها التوترات التجارية والجيوسياسية والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، مما يبرر استراتيجية انتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة.
وقال البنك في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه التغييرات البنيوية تشير إلى أن التضخم قد يسجل انحرافات أكبر عن الهدف المحدد عند 2 بالمئة، ما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اعتماد نهج أكثر مرونة في استخدام أدوات سياسته النقدية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستجدة.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
30/06/2025 21:50:30
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