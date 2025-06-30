بنك أوروبا المركزي يتوقع تقلب التضخم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 حزيران (بترا)- حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم قد يصبح أكثر تقلبا، نتيجة التحديات الجديدة التي طرأت مؤخرا، ومنها التوترات التجارية والجيوسياسية والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، مما يبرر استراتيجية انتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة.

وقال البنك في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه التغييرات البنيوية تشير إلى أن التضخم قد يسجل انحرافات أكبر عن الهدف المحدد عند 2 بالمئة، ما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اعتماد نهج أكثر مرونة في استخدام أدوات سياسته النقدية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستجدة.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

30/06/2025 21:50:30