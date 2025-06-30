دبي تقود مستقبل التنقل بإطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي جوبي

MENAFN - Al-Bayan) أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل الأساس لإسهام دبي الملموس في تشكيل ملامح مستقبل واعد ومستدام للعديد من القطاعات الحيوية عالمياً، عبر إطلاق وتبنّي خدمات وحلول نوعية غير مسبوقة تدعمها شراكات استراتيجية وثيقة مع أهم وأبرز المبتكرين ومطوري التكنولوجيا حول العالم.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي)، بالتعاون مع شركة جوبي أفييشن (Joby Aviation)، المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي الكهربائي لخدمة نقل الركاب، من موقع الاختبار في منطقة صحراوية في دبي.

وأوضح سموّه أن "هذا الإنجاز الريادي يُجسّد رؤية الإمارات للمستقبل.. ويعكس التزامنا بجعلها في طليعة دول العالم في تبنّي حلول مبتكرة تكفل رفاه المجتمع وسعادة أفراده... نحن لسنا بصدد مجرد نجاح تقني، بل خطوة جديدة مهمة في مسيرتنا نحو بناء بيئة حضرية متكاملة ركائزها الاستدامة والتفوق التكنولوجي."

وأضاف سموّه: "نحن حريصون على تحويل التقنيات الناشئة إلى خدمات تعزّز جودة الحياة... ومستمرون في وضع معايير عالمية جديدة للتطوير الحضري القائم على الابتكار.... نثق أن دمج خدمة التاكسي الجوي في منظومة التنقّل الحضري يدعم مستهدفات دبي كمدينة مصممة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة... وكل خطوة نخطوها هدفها تسهيل حياة الناس.. وفتح فرص جديدة.. لكي تكون دبي دائماً أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

رحلة تجريبية

وقد شهد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة أحمد علي بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران– هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة إبراهيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، انطلاق التاكسي الجوي في رحلة تجريبية هي الأول من نوعها في المنطقة، وهي جزء من رحلات تجريبية يومية لاختبار المركبة في البيئة المحلية استعداداً لإطلاق خدمة تجارية داخل المدينة.

ويتميّز التاكسي الجوي (جوبي) بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل كلياً بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبّبُ بأية انبعاثات تشغيلية، ويمتاز تصميمها بالأمان والراحة والسرعة، إذ رُوعي في تصميمها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وتعمل المركبة باستخدام 6 مراوح، وأربعة حزم من البطاريات، تمنحها القدرة على الطيران لمسافة 160 كيلومتراً، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة، ويتسع التاكسي الجوي لأربعة ركاب إضافة إلى قائده، ويمتاز بمستوى ضجيج منخفض بشكل كبير مقارنة بالطائرات المروحية، وبفضل ميزة الإقلاع والهبوط العمودي، فإن التاكسي الجوي يتلاءم تماماً مع البيئات الحضرية، حيث يتطلب أدنى مساحة أفقية للإقلاع والهبوط في محطات الهبوط العمودية.

مرافق الاختبار

واطّلع الحضور على مرافق الاختبار، التي جرى العمل عليها بالتعاون مع شمال القابضة، وتضم مرافق الاختبار مهبطاً مخصصاً للمركبات الجوية، ومرآباً مجهزاً بأحدث المعدات الخاصة بعمليات مراقبة وتتبع طيران التاكسي الجوي، وأحدث تقنيات الشحن الكهربائي.

واستمع الحضور لشرح من السيد جوبن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن، والسيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الموصلات العامة، عن البرنامج الزمني والخطوات القادمة، وسيشهد العام 2026، إطلاق عمليات محطة التاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي، وسيشهد تنفيذ أول رحلة للتاكسي الجوي.

التنقل السهل والسريع

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إطلاق التشغيل التجريبي للتاكسي الجوي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز التنقل المستدام والمبتكر في جميع وسائط النقل الجماعي والتنقل المشترك، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم، والعمل على وضع الحلول المستقبلية، للتحديات بكل أنواعها.

وقال معاليه: سيوفر التاكسي الجوي خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقل الفردية مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير تجربة سلسة للركاب.

شراكاه استراتيجية

من جانبه، قال جو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن: "تُعد دبي منصة انطلاق لثورة عالمية في أساليب التنقل؛ والطيران بطائرتنا هنا يُمثل خطوة محورية نحو دمج خدمات التاكسي الجوي في الحياة اليومية حول العالم".

وأضاف: بفضل شراكتنا الاستراتيجية بعيدة الرؤية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نُسهم في رسم ملامح مستقبل يصبح فيه الطيران النظيف والهادئ هو المعيار الجديد، ونؤكد في الوقت ذاته مكانة الابتكار الأمريكي على الساحة العالمية.

وأكد بيفيرت أن الإنجاز الذي تحقق هو ثمرة التعاون الوثيق، والعلاقة التي تجمع "جوبي" بهيئة الطرق والمواصلات، ويظهر مكانة الشركة في صدارة جهود تطوير مستقبل النقل، ويؤكد ريادة دولة الإمارات في تبني حلول التنقل الجوي المتقدم.

اتفاقية إطلاق الخدمة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات وقّعت مطلع عام 2024، اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي، مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية (Skyports Infrastructure) الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي أفييشن (Joby Aviation) المتخصصة في المركبات الجوية، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.