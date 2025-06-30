رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة محمد مبارك المنصوري

رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة محمد مبارك المنصوري
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى عائلتهم سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
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