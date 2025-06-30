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رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة محمد مبارك المنصوري

رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة محمد مبارك المنصوري

2025-06-30 08:01:15
(MENAFN- Al-Bayan) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في وفاة محمد مبارك علي آل سالمين المنصوري وابنه وابنته وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى عائلتهم سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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