  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع طفيف على أسعار الذهب في الأردن

ارتفاع طفيف على أسعار الذهب في الأردن

2025-06-30 08:00:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، "الأكثر طلبًا بين المواطنين"، في السوق المحلية الاثنين، 66.90 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.70 دينارا، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات.

وبحسب تسعيرة النقابة، بلغت أسعار شراء غرام الذهب لأعيرة الذهب 24 و18 و14 في محلات الصاغة، 76.70 دينارا، و59.50 دينارا، و45.20 دينارا على التوالي.

وتوقع رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح سابق، أن يتحسن الطلب على الذهب بالسوق المحلية خلال الفترات المقبلة بالتزامن مع بدء موسم المناسبات والأفراح، وعودة المغتربين الأردنيين.

MENAFN30062025000151011027ID1109741078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث