ارتفاع طفيف على أسعار الذهب في الأردن

خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، "الأكثر طلبًا بين المواطنين"، في السوق المحلية الاثنين، 66.90 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.70 دينارا، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات.

وبحسب تسعيرة النقابة، بلغت أسعار شراء غرام الذهب لأعيرة الذهب 24 و18 و14 في محلات الصاغة، 76.70 دينارا، و59.50 دينارا، و45.20 دينارا على التوالي.

وتوقع رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح سابق، أن يتحسن الطلب على الذهب بالسوق المحلية خلال الفترات المقبلة بالتزامن مع بدء موسم المناسبات والأفراح، وعودة المغتربين الأردنيين.