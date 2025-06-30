ارتفاع طفيف على أسعار الذهب في الأردن

ارتفاع طفيف على أسعار الذهب في الأردن
خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، "الأكثر طلبًا بين المواطنين"، في السوق المحلية الاثنين، 66.90 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.70 دينارا، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات.
وبحسب تسعيرة النقابة، بلغت أسعار شراء غرام الذهب لأعيرة الذهب 24 و18 و14 في محلات الصاغة، 76.70 دينارا، و59.50 دينارا، و45.20 دينارا على التوالي.
وتوقع رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح سابق، أن يتحسن الطلب على الذهب بالسوق المحلية خلال الفترات المقبلة بالتزامن مع بدء موسم المناسبات والأفراح، وعودة المغتربين الأردنيين.
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