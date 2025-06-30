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أتش بي إي تطلق برنامجًا موحدًا لتعزيز النمو وزيادة الربحية لدى شركائها
(MENAFN- mslgroup) أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن إطلاق برنامج الشركاء الموحد الذي يجمع تحت مظلته جميع البرامج الحالية بهدف تعزيز تجربة الشركاء مع مجموعة منتجات أتش بي إي الكاملة. وسيتم دمج جميع البرامج ضمن إطار برنامج HPE Partner Ready Vantage، الذي يتضمن HPE Partner Ready وHPE Partner Ready for Networking، وذلك بهدف تقديم تجربة تسجيل مبسطة ومشاركة مرنة ودعم شامل من خلال مسارات البرنامج المختلفة. وسيُطرح البرنامج الموحد على مراحل، بدءًا من 1 نوفمبر.
تصميم برنامج " HPE Partner Ready Vantage" يعكس آراء الشركاء وأفضل ممارسات برامج أتش بي إي الحائزة على جوائز، مما يُمكّنهم من بناء خبراتهم الواسعة والشاملة بحسب احتياجاتهم، مع التركيز على تحقيق نتائج استثنائية للعملاء. يدعم البرنامج جميع الشركاء، بدءًا من مزودي الحلول ومقدمي الخدمات المُدارة، وصولًا إلى مُدمجي الأنظمة، وموردي البرامج المستقلين وغيرهم، من خلال اعتماد نهج رائد في هذا المجال يعزز فرص النمو في محفظة أتش بي إي.
يتميز برنامج HPE Partner Ready Vantage بالبساطة، حيث يتضمن إطارًا موحدًا، ونموذج تعويض واحد، وتجربة عمل متناسقة، كما يوفر مرونةً تُمكّن الشركاء من اختيار المراكز والكفاءات المناسبة التي تدعم أهداف أعمالهم وتعزز ميزاتهم التنافسية. ويمكن للشركاء التركيز على:
• تطوير أو دمج الحلول
• إعادة بيع حلول أتش بي إي الاستهلاكية أو تقنياتها وخدماتها
• تقديم خدمات أخرى تحت علامتهم التجارية الخاصة، أو علامة أتش بي إي التجارية، أو كليهما.
وفي تعليقه على الطرح الجديد، شدد سيمون إيوينغتون، نائب الرئيس الأول لقنوات التوزيع العالمية ومنظومة الشركاء في أتش بي إي، على أن برنامج HPE Partner Ready Vantage الجديد والموحد يعكس التزام أتش بي إي بتمكين الشركاء من تنمية أعمالهم وتحقيق التميز مع عملائهم. وأضاف: "يتميز هذا البرنامج الجديد بالبساطة والمرونة والفعالية، مما يُعزز قدرة الشركاء على التفاعل معنا، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة تُحقق نتائج متميزة لعملائهم النهائيين".
كجزء من مسار البيع الموحدHPE Partner Ready Vantage ، يُمكن للشركاء الآن إعادة بيع المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات أتش بي إي بسهولة، سواءً من خلال نموذج النفقات التشغيلية (opex) عبر حلول أتش بي إي جرين ليك فلكس أو من خلال نموذج النفقات الرأسمالية (capex) عبر عضوية برنامج واحد. ويُمكن للشركاء اختيار المجالات التي يرغبون في التركيز عليها ودفع عجلة النمو في مجالات تقنية محددة مثل الحوسبة، والسحابة الهجينة، والشبكات، حيثُ يوجد لكلٍّ منها مركز مُخصص في مسار البيع. وفي الوقت نفسه، يستطيع الشركاء تنفيذ عمليات البيع المُتبادل بسهولة عبر محفظة الحلول الكاملة مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو، وتلقي تدريبات أساسية على المنتجات وشهادات الاعتماد بحسب متطلبات كل مركز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركاء اكتساب خبرات متخصصة من خلال الكفاءات الاختيارية في مجالات مثل السحابة الخاصة، وأتش بي إي جرين ليك فلكس وعمليات السحابة الهجينة، وحافة خدمات الوصول الآمن (SASE)، مما يمنحهم ميزة تنافسية في السوق.
تضع شركة أتش بي إي مسألة تمكين الشركاء في طليعة أولوياتها لضمان تزويدهم بالتدريب والشهادات والكفاءات والأدوات اللازمة لتطوير قدراتهم وتعزيزها باستمرار، مما يمنح العملاء الثقة بأنهم يتعاملون مع شركاء كفؤ مؤهلين لتلبية احتياجاتهم. وتوفر الكفاءات والشهادات الجديدة للشركاء إمكانية الوصول إلى الأسواق المجاورة، مما يتيح لهم فرصًا جديدة في مجالات أعمالهم، ويمكّنهم من تحقيق نتائج متميزة للعملاء، ويسهم في تعزيز ميزاتهم التنافسية في السوق. الكفاءات والشهادات الجديدة والمحدثة تشمل:
• كفاءة حلول أتش بي إي للذكاء الاصطناعي تثبت قدرة الشركاء على الوصف وتحديد الحجم والتسعير والتصميم وتكوين بيئة سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات إنفيديا، وذلك استنادًا إلى متطلبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعملاء.
• كفاءة حلول أتش بي إي للسحابة السيادية تساعد الشركاء على فهم فوائد السيادة الرقمية، وإدراك أهمية الامتثال القانوني والأمن عند تشغيل البيئات السيادية ومعالجة البيانات الحساسة. ويصبح الشركاء خبراء في مكونات وفوائد البنية المرجعية للسحابة السيادية من أتش بي إي.
• شهادة برمجيات HPE Morpheus VM Essentials تُمكّن الشركاء من تطوير مهاراتهم من خلال شارة التعلم المستمر VM Essentials وشهادة HPE Product Certified – VM Essentials، كما تُتيح هذه الأنشطة للشركاء فرصةً لتحقيق كفاءات حلول السحابة الخاصة والسحابة الهجينة.
• كفاءة شبكة الجيل الخامس الخاصة من أتش بي إي أروبا للشبكات تزود الشركاء بالخبرة اللازمة لتطوير حلول تبسط عملية الاتصال بين الشبكات الخلوية الخاصة وشبكات الواي فاي.
على سبيل المثال، يتم دمج أتش بي إي جرين ليك فلكس بالكامل ضمن مسار البيع ومركز السحابة الهجينة، وهو متاح لإعادة البيع في نموذج الأعمال كخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الكفاءات للشركاء الراغبين في التخصص بمجال الأعمال كخدمة باستخدام أتش بي إي جرين ليك فلكس، وهي فرصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الطلب الكبير على هذا الحل في السوق.
بالإضافة إلى برنامج الشركاء الموحد ضمن Partner Ready Vantage، أعلنت أتش بي إي أيضًا عن إطلاق:
• HPE CloudPhysics Plus وأدوات التقييم والترحيل الجديدة لتمكين الشركاء من تحديث وتحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات.
• توسيع فرص الذكاء الاصطناعي لمساعدة المزيد من الشركاء على إرساء ممارسات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو طويل الأمد.
• خيار تمويل جديد من خدمات أتش بي إي المالية متاح للشركاء لشراء نظام مُطوّري الذكاء الاصطناعي السحابي الخاص من أتش بي إي.
• مبادرة HPE Smart Choice تقدم حلولاً جاهزة للاستخدام لمراكز البيانات، مما يُتيح فرصًا كبيرة للشركاء لخدمة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
حلول جاهزة تتيح للشركاء تقييم البنية التحتية متعددة السحابات ومتعددة الموردين، وتقديم التوصيات، ونقل أعباء العمل بسهولة.
أداة التقييم الجديدة HPE CloudPhysics Plus تمكن الشركاء من تقديم توصيات ذكية لمساعدة العملاء على تحسين بيئة تقنية المعلومات المحلية ومتعددة السحابات أو القائمة على السحب الأصلية، بما في ذلك Hyper-V، والأنظمة الأساسية، وKubernetes، والسحابة العامة. سيتوافر HPE CloudPhysics Plus مجانًا خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025، ويمكن للشركاء التسجيل من خلال منصة أتش بي إي جرين ليك.
أداة الترحيل السريع تمكن الشركاء من تقديم خدمات عالية القيمة، مثل تقييمات أعباء العمل، والتوصيات المُخصصة، وعمليات ترحيل مرنة وسلسة لعملائهم. وتشمل الأداة الجديدة عمليات الترحيل إلى VM Essentials اعتبارًا من يوليو. وعند استخدامها مع أداة تقييم بدائل المحاكاة الافتراضية، توفر هذه الأداة تحليلًا شاملًا لجدوى الترحيل، وتُقدم رؤىً لتحسين البيئات وتحديثها. ستكون أداة الترحيل السريع متاحة مجانًا للشركاء المُسجلين في مركز خدمات HPE Partner Ready Vantage الاحترافية.
توسيع شركاء AI Focus وفرص التعلم مما يسمح ببناء وتوسيع نطاق ممارسات الذكاء الاصطناعي
برنامج شركاء AI Focus الذي أطلق عام 2024 كجزء من محفظة سحابة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي، سيتم توسيعه ليشمل 20 دولة إضافية، مع استهداف المناطق والأسواق غير المُستغلة من خلال شركاء التوزيع. ويوفر هذا البرنامج الأدوات الأساسية والدعم اللازم لبناء وتوسيع نطاق ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بفعالية. وسيحصل المزيد من الشركاء على فرصة إجراء تقييم لجاهزية الذكاء الاصطناعي، والدعم المُسرّع، والاستثمارات المشتركة لتعزيز الطلب، ودعم بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، أو تسريع إنجاز الصفقات.
بالإضافة إلى ذلك، صممت أتش بي إي مجموعة شاملة من فرص التعلم وورش العمل لتزويد الشركاء بالمعرفة والأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتنمية ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتنمية أعمالهم. سيتمكن الشركاء من الوصول إلى تقنيات أتش بي إي وأدواتها وخبرتها الفنية لتعلم تكوين الأنظمة وتنفيذ العروض واستكشاف الأخطاء وحلها في سيناريوهات واقعية.
تم تحديث ورش العمل الخاصة بتسريع الذكاء الاصطناعي لتشمل استراتيجيات بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أحدث الاتجاهات والفرص مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي المادي. سيتم دمج تقنيات وخبراء وموارد شركة إنفيديا في ورش عمل تسريع الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي. وستستمر ورش العمل هذه في اتباع إطار عمل بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي القياسي مع تخصيصه حسب نماذج الأعمال والاحتياجات المحددة للشركاء.
خدمات أتش بي إي المالية توسع خيارات التمويل للشركاء على نظام مطوري سحابة الذكاء الاصطناعي الخاصة من أتش بي إي
لفترة محدودة، ستقدم خدمات أتش بي إي المالية لشركائها خيار التمويل بسعر مخفّض عند شراء نظام مطوري الذكاء الاصطناعي من سحابة أتش بي إي الخاصة، مما يسمح لهم بتوزيع التكلفة الإجمالية على مدار 36 شهرًا. ويوفر هذا النظام بيئة تطوير فورية للذكاء الاصطناعي، تقدم كل ما يحتاجه المطور لاختبار وتوسيع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن الشركاء من عرض قدرات النظام المتنوعة دون تكبّد تكاليف أولية مرتفعة. كما تدعم خدمات أتش بي ري المالية الشركاء من خلال مجموعة متنوعة من البرامج المؤقتة التي يُمكنها تقديمها لعملائهم، بما يساعدهم على تقليل أو تأجيل المدفوعات على مجموعة متنوعة من التقنيات.
برنامج HPE Smart Choice يبسط فرص مراكز البيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق المتوسطة للشركاء
يتوفر برنامج HPE Smart Choice الآن على مستوى العالم حصريًا من خلال هذه القناة، حيث يقدم حلول مراكز بيانات جاهزة للاستخدام تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء السوق المتوسطة. بفضل الأسعار الثابتة، ووحدات إدارة التخزين المنظمة، وآليات الطلب المُهيكلة، يُبسط برنامج HPE Smart Choice عملية الشراء، ويسرع دورات المبيعات، ويُحسّن التوافق مع سلوكيات شراء العملاء. كما يستفيد الشركاء من التدريب الشامل والموارد الترويجية للمساعدة على عرض وبيع حلول HPE Smart Choice بفعالية.
يتضمن البرنامج حاليًا التكوينات الأكثر مبيعًا من خوادم HPE ProLiant Compute، وأنظمة أتش بي إي MSA وأنظمة تخزين الأشرطة، بالإضافة إلى خدمات الدعم التقني من أتش بي إي HPE Tech Care. ويتوسع برنامج HPE Smart Choice ليشمل إدارة عمليات الحوسبة HPE Compute Ops Management)) وHPE Morpheus VM Essentials، مما يُمكّن الشركاء من تقديم حلول أكثر شمولاً وتنافسية لعملائهم.
تصميم برنامج " HPE Partner Ready Vantage" يعكس آراء الشركاء وأفضل ممارسات برامج أتش بي إي الحائزة على جوائز، مما يُمكّنهم من بناء خبراتهم الواسعة والشاملة بحسب احتياجاتهم، مع التركيز على تحقيق نتائج استثنائية للعملاء. يدعم البرنامج جميع الشركاء، بدءًا من مزودي الحلول ومقدمي الخدمات المُدارة، وصولًا إلى مُدمجي الأنظمة، وموردي البرامج المستقلين وغيرهم، من خلال اعتماد نهج رائد في هذا المجال يعزز فرص النمو في محفظة أتش بي إي.
يتميز برنامج HPE Partner Ready Vantage بالبساطة، حيث يتضمن إطارًا موحدًا، ونموذج تعويض واحد، وتجربة عمل متناسقة، كما يوفر مرونةً تُمكّن الشركاء من اختيار المراكز والكفاءات المناسبة التي تدعم أهداف أعمالهم وتعزز ميزاتهم التنافسية. ويمكن للشركاء التركيز على:
• تطوير أو دمج الحلول
• إعادة بيع حلول أتش بي إي الاستهلاكية أو تقنياتها وخدماتها
• تقديم خدمات أخرى تحت علامتهم التجارية الخاصة، أو علامة أتش بي إي التجارية، أو كليهما.
وفي تعليقه على الطرح الجديد، شدد سيمون إيوينغتون، نائب الرئيس الأول لقنوات التوزيع العالمية ومنظومة الشركاء في أتش بي إي، على أن برنامج HPE Partner Ready Vantage الجديد والموحد يعكس التزام أتش بي إي بتمكين الشركاء من تنمية أعمالهم وتحقيق التميز مع عملائهم. وأضاف: "يتميز هذا البرنامج الجديد بالبساطة والمرونة والفعالية، مما يُعزز قدرة الشركاء على التفاعل معنا، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة تُحقق نتائج متميزة لعملائهم النهائيين".
كجزء من مسار البيع الموحدHPE Partner Ready Vantage ، يُمكن للشركاء الآن إعادة بيع المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات أتش بي إي بسهولة، سواءً من خلال نموذج النفقات التشغيلية (opex) عبر حلول أتش بي إي جرين ليك فلكس أو من خلال نموذج النفقات الرأسمالية (capex) عبر عضوية برنامج واحد. ويُمكن للشركاء اختيار المجالات التي يرغبون في التركيز عليها ودفع عجلة النمو في مجالات تقنية محددة مثل الحوسبة، والسحابة الهجينة، والشبكات، حيثُ يوجد لكلٍّ منها مركز مُخصص في مسار البيع. وفي الوقت نفسه، يستطيع الشركاء تنفيذ عمليات البيع المُتبادل بسهولة عبر محفظة الحلول الكاملة مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو، وتلقي تدريبات أساسية على المنتجات وشهادات الاعتماد بحسب متطلبات كل مركز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركاء اكتساب خبرات متخصصة من خلال الكفاءات الاختيارية في مجالات مثل السحابة الخاصة، وأتش بي إي جرين ليك فلكس وعمليات السحابة الهجينة، وحافة خدمات الوصول الآمن (SASE)، مما يمنحهم ميزة تنافسية في السوق.
تضع شركة أتش بي إي مسألة تمكين الشركاء في طليعة أولوياتها لضمان تزويدهم بالتدريب والشهادات والكفاءات والأدوات اللازمة لتطوير قدراتهم وتعزيزها باستمرار، مما يمنح العملاء الثقة بأنهم يتعاملون مع شركاء كفؤ مؤهلين لتلبية احتياجاتهم. وتوفر الكفاءات والشهادات الجديدة للشركاء إمكانية الوصول إلى الأسواق المجاورة، مما يتيح لهم فرصًا جديدة في مجالات أعمالهم، ويمكّنهم من تحقيق نتائج متميزة للعملاء، ويسهم في تعزيز ميزاتهم التنافسية في السوق. الكفاءات والشهادات الجديدة والمحدثة تشمل:
• كفاءة حلول أتش بي إي للذكاء الاصطناعي تثبت قدرة الشركاء على الوصف وتحديد الحجم والتسعير والتصميم وتكوين بيئة سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات إنفيديا، وذلك استنادًا إلى متطلبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعملاء.
• كفاءة حلول أتش بي إي للسحابة السيادية تساعد الشركاء على فهم فوائد السيادة الرقمية، وإدراك أهمية الامتثال القانوني والأمن عند تشغيل البيئات السيادية ومعالجة البيانات الحساسة. ويصبح الشركاء خبراء في مكونات وفوائد البنية المرجعية للسحابة السيادية من أتش بي إي.
• شهادة برمجيات HPE Morpheus VM Essentials تُمكّن الشركاء من تطوير مهاراتهم من خلال شارة التعلم المستمر VM Essentials وشهادة HPE Product Certified – VM Essentials، كما تُتيح هذه الأنشطة للشركاء فرصةً لتحقيق كفاءات حلول السحابة الخاصة والسحابة الهجينة.
• كفاءة شبكة الجيل الخامس الخاصة من أتش بي إي أروبا للشبكات تزود الشركاء بالخبرة اللازمة لتطوير حلول تبسط عملية الاتصال بين الشبكات الخلوية الخاصة وشبكات الواي فاي.
على سبيل المثال، يتم دمج أتش بي إي جرين ليك فلكس بالكامل ضمن مسار البيع ومركز السحابة الهجينة، وهو متاح لإعادة البيع في نموذج الأعمال كخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الكفاءات للشركاء الراغبين في التخصص بمجال الأعمال كخدمة باستخدام أتش بي إي جرين ليك فلكس، وهي فرصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الطلب الكبير على هذا الحل في السوق.
بالإضافة إلى برنامج الشركاء الموحد ضمن Partner Ready Vantage، أعلنت أتش بي إي أيضًا عن إطلاق:
• HPE CloudPhysics Plus وأدوات التقييم والترحيل الجديدة لتمكين الشركاء من تحديث وتحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات.
• توسيع فرص الذكاء الاصطناعي لمساعدة المزيد من الشركاء على إرساء ممارسات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو طويل الأمد.
• خيار تمويل جديد من خدمات أتش بي إي المالية متاح للشركاء لشراء نظام مُطوّري الذكاء الاصطناعي السحابي الخاص من أتش بي إي.
• مبادرة HPE Smart Choice تقدم حلولاً جاهزة للاستخدام لمراكز البيانات، مما يُتيح فرصًا كبيرة للشركاء لخدمة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
حلول جاهزة تتيح للشركاء تقييم البنية التحتية متعددة السحابات ومتعددة الموردين، وتقديم التوصيات، ونقل أعباء العمل بسهولة.
أداة التقييم الجديدة HPE CloudPhysics Plus تمكن الشركاء من تقديم توصيات ذكية لمساعدة العملاء على تحسين بيئة تقنية المعلومات المحلية ومتعددة السحابات أو القائمة على السحب الأصلية، بما في ذلك Hyper-V، والأنظمة الأساسية، وKubernetes، والسحابة العامة. سيتوافر HPE CloudPhysics Plus مجانًا خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025، ويمكن للشركاء التسجيل من خلال منصة أتش بي إي جرين ليك.
أداة الترحيل السريع تمكن الشركاء من تقديم خدمات عالية القيمة، مثل تقييمات أعباء العمل، والتوصيات المُخصصة، وعمليات ترحيل مرنة وسلسة لعملائهم. وتشمل الأداة الجديدة عمليات الترحيل إلى VM Essentials اعتبارًا من يوليو. وعند استخدامها مع أداة تقييم بدائل المحاكاة الافتراضية، توفر هذه الأداة تحليلًا شاملًا لجدوى الترحيل، وتُقدم رؤىً لتحسين البيئات وتحديثها. ستكون أداة الترحيل السريع متاحة مجانًا للشركاء المُسجلين في مركز خدمات HPE Partner Ready Vantage الاحترافية.
توسيع شركاء AI Focus وفرص التعلم مما يسمح ببناء وتوسيع نطاق ممارسات الذكاء الاصطناعي
برنامج شركاء AI Focus الذي أطلق عام 2024 كجزء من محفظة سحابة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي، سيتم توسيعه ليشمل 20 دولة إضافية، مع استهداف المناطق والأسواق غير المُستغلة من خلال شركاء التوزيع. ويوفر هذا البرنامج الأدوات الأساسية والدعم اللازم لبناء وتوسيع نطاق ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بفعالية. وسيحصل المزيد من الشركاء على فرصة إجراء تقييم لجاهزية الذكاء الاصطناعي، والدعم المُسرّع، والاستثمارات المشتركة لتعزيز الطلب، ودعم بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، أو تسريع إنجاز الصفقات.
بالإضافة إلى ذلك، صممت أتش بي إي مجموعة شاملة من فرص التعلم وورش العمل لتزويد الشركاء بالمعرفة والأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتنمية ممارسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتنمية أعمالهم. سيتمكن الشركاء من الوصول إلى تقنيات أتش بي إي وأدواتها وخبرتها الفنية لتعلم تكوين الأنظمة وتنفيذ العروض واستكشاف الأخطاء وحلها في سيناريوهات واقعية.
تم تحديث ورش العمل الخاصة بتسريع الذكاء الاصطناعي لتشمل استراتيجيات بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أحدث الاتجاهات والفرص مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي المادي. سيتم دمج تقنيات وخبراء وموارد شركة إنفيديا في ورش عمل تسريع الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي. وستستمر ورش العمل هذه في اتباع إطار عمل بناء ممارسات الذكاء الاصطناعي القياسي مع تخصيصه حسب نماذج الأعمال والاحتياجات المحددة للشركاء.
خدمات أتش بي إي المالية توسع خيارات التمويل للشركاء على نظام مطوري سحابة الذكاء الاصطناعي الخاصة من أتش بي إي
لفترة محدودة، ستقدم خدمات أتش بي إي المالية لشركائها خيار التمويل بسعر مخفّض عند شراء نظام مطوري الذكاء الاصطناعي من سحابة أتش بي إي الخاصة، مما يسمح لهم بتوزيع التكلفة الإجمالية على مدار 36 شهرًا. ويوفر هذا النظام بيئة تطوير فورية للذكاء الاصطناعي، تقدم كل ما يحتاجه المطور لاختبار وتوسيع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن الشركاء من عرض قدرات النظام المتنوعة دون تكبّد تكاليف أولية مرتفعة. كما تدعم خدمات أتش بي ري المالية الشركاء من خلال مجموعة متنوعة من البرامج المؤقتة التي يُمكنها تقديمها لعملائهم، بما يساعدهم على تقليل أو تأجيل المدفوعات على مجموعة متنوعة من التقنيات.
برنامج HPE Smart Choice يبسط فرص مراكز البيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق المتوسطة للشركاء
يتوفر برنامج HPE Smart Choice الآن على مستوى العالم حصريًا من خلال هذه القناة، حيث يقدم حلول مراكز بيانات جاهزة للاستخدام تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء السوق المتوسطة. بفضل الأسعار الثابتة، ووحدات إدارة التخزين المنظمة، وآليات الطلب المُهيكلة، يُبسط برنامج HPE Smart Choice عملية الشراء، ويسرع دورات المبيعات، ويُحسّن التوافق مع سلوكيات شراء العملاء. كما يستفيد الشركاء من التدريب الشامل والموارد الترويجية للمساعدة على عرض وبيع حلول HPE Smart Choice بفعالية.
يتضمن البرنامج حاليًا التكوينات الأكثر مبيعًا من خوادم HPE ProLiant Compute، وأنظمة أتش بي إي MSA وأنظمة تخزين الأشرطة، بالإضافة إلى خدمات الدعم التقني من أتش بي إي HPE Tech Care. ويتوسع برنامج HPE Smart Choice ليشمل إدارة عمليات الحوسبة HPE Compute Ops Management)) وHPE Morpheus VM Essentials، مما يُمكّن الشركاء من تقديم حلول أكثر شمولاً وتنافسية لعملائهم.
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