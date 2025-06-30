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العربية للسيارات تُطلق حملة "Swipe & Drive" حصرياً لسكان دولة الإمارات
(MENAFNEditorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يونيو 2025: أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق حملة "Swipe & Drive" المبتكرة للإيجار المنتهي بالتملك، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن طريقة أكثر سهولة لاقتناء السيارات.
وتوفر الحملة عقد إيجار لمدة 12 شهراً على طرازات نيسان الجديدة، مع إمكانية اختيار الشراء أو الترقية أو إعادة السيارة بعد انتهاء فترة العقد. وبفضل عدم الحاجة لموافقات مصرفية أو دفعات أولى كبيرة، والاكتفاء ببعض الوثائق، تعد "Swipe & Drive" خياراً مثالياً للعاملين المستقلين ورواد الأعمال والوافدين الجدد الذين يسعون لتيسير التنقل في الإمارات. وتعكس هذه المبادرة الجديدة الفريدة من نوعها التزام العربية للسيارات بتوفير الراحة للعملاء وضمان رضاهم.
وتشمل الحملة مجموعة مختارة من طرازات نيسان الشهيرة، بما في ذلك "ألتيما"، و"ماجنايت"، و"كيكس"، و"إكس تريل"، و"إكس تيرا". وتشمل فترة التأجير جميع خدمات الصيانة الدورية والتأمين والتسجيل، ما يتيح للسائقين الاستمتاع بتجربة قيادة مريحة منذ اللحظة الأولى. وبفضل شفافية الأسعار ودعم خدمة ما بعد البيع الموثوقة من العربية للسيارات، تساهم الحملة في تسهيل جميع مراحل امتلاك السيارة.
وتأتي هذه الحملة الجديدة تلبيةً لاحتياجات العملاء الراغبين في امتلاك سيارة دون التزامات طويلة الأجل أو إجراءات رسمية، وتوفر حلاً يُناسب أنماط الحياة السريعة والظروف المالية المُتنوعة. لمزيد من التفاصيل حول هذا العرض المُتاح لفترة محدودة أو للاستفادة منه، يُرجى زيارة أقرب صالة عرض نيسان من العربية للسيارات.
-انتهى-
وتوفر الحملة عقد إيجار لمدة 12 شهراً على طرازات نيسان الجديدة، مع إمكانية اختيار الشراء أو الترقية أو إعادة السيارة بعد انتهاء فترة العقد. وبفضل عدم الحاجة لموافقات مصرفية أو دفعات أولى كبيرة، والاكتفاء ببعض الوثائق، تعد "Swipe & Drive" خياراً مثالياً للعاملين المستقلين ورواد الأعمال والوافدين الجدد الذين يسعون لتيسير التنقل في الإمارات. وتعكس هذه المبادرة الجديدة الفريدة من نوعها التزام العربية للسيارات بتوفير الراحة للعملاء وضمان رضاهم.
وتشمل الحملة مجموعة مختارة من طرازات نيسان الشهيرة، بما في ذلك "ألتيما"، و"ماجنايت"، و"كيكس"، و"إكس تريل"، و"إكس تيرا". وتشمل فترة التأجير جميع خدمات الصيانة الدورية والتأمين والتسجيل، ما يتيح للسائقين الاستمتاع بتجربة قيادة مريحة منذ اللحظة الأولى. وبفضل شفافية الأسعار ودعم خدمة ما بعد البيع الموثوقة من العربية للسيارات، تساهم الحملة في تسهيل جميع مراحل امتلاك السيارة.
وتأتي هذه الحملة الجديدة تلبيةً لاحتياجات العملاء الراغبين في امتلاك سيارة دون التزامات طويلة الأجل أو إجراءات رسمية، وتوفر حلاً يُناسب أنماط الحياة السريعة والظروف المالية المُتنوعة. لمزيد من التفاصيل حول هذا العرض المُتاح لفترة محدودة أو للاستفادة منه، يُرجى زيارة أقرب صالة عرض نيسان من العربية للسيارات.
-انتهى-
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