403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"إكس أس دوت كوم" تعلن عن رعايتها لمعرض "فورو غرو 2025" في مونتيري بالمكسيك
(MENAFN- Your Mind Media ) ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن مشاركتها في معرض "فورو غرو 2025" (Foro Grow) المقرر انعقاده يومي 2 و3 يوليو 2025، في مركز المعارض بمدينة "سان بيدرو غارزا غارسيا" في مونتيري بالمكسيك بصفتها الراعي الماسي.
وسيجمع المعرض الذي تنظمه شركة (ACTITUD WASAUSKY S.A)، أبرز الجهات المعنية، والمتداولين، والمستثمرين، ورواد القطاع من جميع أنحاء منطقة أمريكا اللاتينية.
وستقوم "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بصفتها الراعي الماسي للمعرض بدور محوري في تعزيز رسالة الحدث المتمثلة في إلهام العمل الجريء والنمو المستدام.
وتؤكد مشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في هذا الحدث الهام، على الالتزام الحقيقي بالمشهد الريادي في المكسيك خلال حقبة محورية من التطور الاقتصادي والرقمي، وذلك من خلال حضورها الإقليمي القوي ورؤيتها طويلة الأمد للتمكين المالي.
وقال السيد ميغيل هيرنانديز مدير تطوير الاعمال في منطقة أمريكا اللاتينية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com): ان هذه الرعاية تعكس تركيزنا الاستراتيجي على منطقة أمريكا اللاتينية، وهي منطقة زاخرة بالابتكار والفرص.
وأضاف السيد ميغيل هيرنانديز: انا شخصيًا متحمس للتفاعل مع مجتمع الأعمال، ومشاركة خبراتنا، ودعم نمو جيل جديد من القادة ذوي الرؤية الثاقبة.
وتأتي مشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في معرض "فورو غرو 2025" في اطار مبادرتها الشاملة لتوسيع نطاق نفوذها في الأسواق الناشئة من خلال تبادل المعرفة عالي القيمة والشراكات طويلة الأمد.
وخلال هذا الحدث، سيستعرض فريق عمل الوسيط العالمي الحاصل على تراخيص متعددة منصاته المتطورة للتداول، وبنيته التحتية ذات المستوى المؤسسي، وخدمات الدعم الشاملة المصممة لتمكين المتداولين والمستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة.
وسيتمكن المشاركون من الحصول على عروض توضيحية لمنتجات "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، وجلسات بقيادة خبراء، ورؤى مُصممة خصيصًا حول اتجاهات السوق، وإدارة المخاطر، والتحول المالي الرقمي..
ويهدف الوسيط العالمي الحائز على جوائز متنوعة من خلال مشاركته في هذا الحدث إلى المساهمة في بناء منظومة مالية أقوى وأكثر ترابطًا، قائمة على الشفافية والمرونة والتعلم المستمر.
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن مشاركتها في معرض "فورو غرو 2025" (Foro Grow) المقرر انعقاده يومي 2 و3 يوليو 2025، في مركز المعارض بمدينة "سان بيدرو غارزا غارسيا" في مونتيري بالمكسيك بصفتها الراعي الماسي.
وسيجمع المعرض الذي تنظمه شركة (ACTITUD WASAUSKY S.A)، أبرز الجهات المعنية، والمتداولين، والمستثمرين، ورواد القطاع من جميع أنحاء منطقة أمريكا اللاتينية.
وستقوم "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بصفتها الراعي الماسي للمعرض بدور محوري في تعزيز رسالة الحدث المتمثلة في إلهام العمل الجريء والنمو المستدام.
وتؤكد مشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في هذا الحدث الهام، على الالتزام الحقيقي بالمشهد الريادي في المكسيك خلال حقبة محورية من التطور الاقتصادي والرقمي، وذلك من خلال حضورها الإقليمي القوي ورؤيتها طويلة الأمد للتمكين المالي.
وقال السيد ميغيل هيرنانديز مدير تطوير الاعمال في منطقة أمريكا اللاتينية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com): ان هذه الرعاية تعكس تركيزنا الاستراتيجي على منطقة أمريكا اللاتينية، وهي منطقة زاخرة بالابتكار والفرص.
وأضاف السيد ميغيل هيرنانديز: انا شخصيًا متحمس للتفاعل مع مجتمع الأعمال، ومشاركة خبراتنا، ودعم نمو جيل جديد من القادة ذوي الرؤية الثاقبة.
وتأتي مشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في معرض "فورو غرو 2025" في اطار مبادرتها الشاملة لتوسيع نطاق نفوذها في الأسواق الناشئة من خلال تبادل المعرفة عالي القيمة والشراكات طويلة الأمد.
وخلال هذا الحدث، سيستعرض فريق عمل الوسيط العالمي الحاصل على تراخيص متعددة منصاته المتطورة للتداول، وبنيته التحتية ذات المستوى المؤسسي، وخدمات الدعم الشاملة المصممة لتمكين المتداولين والمستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة.
وسيتمكن المشاركون من الحصول على عروض توضيحية لمنتجات "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، وجلسات بقيادة خبراء، ورؤى مُصممة خصيصًا حول اتجاهات السوق، وإدارة المخاطر، والتحول المالي الرقمي..
ويهدف الوسيط العالمي الحائز على جوائز متنوعة من خلال مشاركته في هذا الحدث إلى المساهمة في بناء منظومة مالية أقوى وأكثر ترابطًا، قائمة على الشفافية والمرونة والتعلم المستمر.
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
العربية للسيارات تُطلق حملة "Swipe & Drive" حصرياً لسكان دولة الإمارات
خطوة تُمهّد لعصر جديد من التمكين المالي الرقمي في الإمارات الصكوك الوطنية تحقق زيادة في عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 67% بفضل تجديد تطبيقها
الكل يتساءل: ما شكل العالم الذي ينشده دونالد ترامب؟
بالفيديو.. ملك هولندا يمنع ترمب من تنفيذ (سلام القوة الفوقي) المفضل لديه
كذب واحتيال "الذكاء الاصطناعي".. خطر يتنامى
لا تستخدم التلفون أثناء الشحن !