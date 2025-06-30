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"هنكل منتجات المستهلك" تطلق مجموعة "شوارزكوف جليس" Schwarzkopf Gliss)) للعناية بالشعر في أسواق الخليج
(MENAFN- SEC Newgate) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 يونيو 2025: أطلقت هنكل منتجات المستهلك رسميًا مجموعة "شوارزكوف جليس" (Schwarzkopf Gliss) للعناية بالشعر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، خلال فعالية حصرية أقيمت في منتجع بولغري الفاخر في دبي، في خطوة استراتيجية تعكس توسّع العلامة في سوق العناية الشخصية في الشرق الأوسط.
واستضاف الحدث أيقونة الجمال في الشرق الأوسط والممثلة الشهيرة "نادين نسيب نجيم"، سفيرة العلامة الحصرية لـ"شوارزكوف جليس"(Schwarzkopf Gliss) ، والتي يتابعها أكثر من 17 مليون شخص على إنستغرام. وضمّ الحفل عرض أزياء مميز وتجارب تفاعلية سلطت الضوء على التقنيات التجميلية المتقدمة المستخدمة في مجموعة إصلاح الشعر من جليسGliss)).
وفي هذا السياق، قالت إيرينا إليسيفا، المدير العام لشركة هنكل منتجات المستهلك في الخليج:
"إطلاق شوارزكوف جليس (Schwarzkopf Gliss) لا يمثل مجرد طرح منتج جديد، بل هو وعد حقيقي لمستهلكينا بأن شعرهم يستحق الأفضل، ونحن هنا لنقدّم ذلك. تجمع المجموعة بين عقود من الابتكار العالمي والخبرة في العناية بالشعر، ما يعزّز من مكانتنا التنافسية في السوق ويلبّي احتياجات العملاء المتنوّعة."
وشهدت الفعالية حضور عدد من أبرز المؤثرين في عالم الجمال من الخليج ومصر وبلاد الشام، إلى جانب وسائل الإعلام وشركاء التوزيع والتجزئة لدى هنكل. وشملت الفعاليات التفاعلية معمل "جليس" Gliss)) الحيّ بمشاركة خبراء البحث والتطوير لدى هنكل، محطات اختبار صحة الشعر، زوايا تصفيف احترافية، وتركيبات جمالية مبهرة مناسبة للتصوير عبر إنستغرام، أبرزها مجموعة "ألتيميت ريبير" من شوارزكوف جليس (Schwarzkopf Gliss).
ومنذ أكثر من 120 عامًا، تمثل علامة "شوارزكوف" (Schwarzkopf) رمزًا للجودة والابتكار في صناعة الجمال العالمية. واليوم، تنقل هذه الخبرة إلى أسواق الخليج عبر مجموعة "جليس"Gliss))، المدعومة بتقنية إصلاح الشعر السائلة (Liquid Hair-Repair) مع الكيراتين السائل، لاستهداف الضرر في البنية السطحية والداخلية للشعر.
ويأتي هذا الإطلاق تحت شعار "لكل نسخة منك"، والذي يعكس التزام العلامة بتقديم حلول شاملة ومخصصة لتناسب احتياجات الجمال المتنوعة في المنطقة، مدعومة بصيغ علمية متقدمة تلائم متطلبات المستهلك الخليجي.
وقد حقق الحدث تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال منشورات المؤثرين والتغطيات الإعلامية، مما أدى إلى انطباعات مرتفعة وتأثير كبير على الجمهور الرقمي في المنطقة. وبهذا الإطلاق، تواصل هنكل تنفيذ أجندة "النمو الهادف"، مؤكدة مكانتها كقوة رائدة في قطاع العناية بالشعر في الخليج.
واستضاف الحدث أيقونة الجمال في الشرق الأوسط والممثلة الشهيرة "نادين نسيب نجيم"، سفيرة العلامة الحصرية لـ"شوارزكوف جليس"(Schwarzkopf Gliss) ، والتي يتابعها أكثر من 17 مليون شخص على إنستغرام. وضمّ الحفل عرض أزياء مميز وتجارب تفاعلية سلطت الضوء على التقنيات التجميلية المتقدمة المستخدمة في مجموعة إصلاح الشعر من جليسGliss)).
وفي هذا السياق، قالت إيرينا إليسيفا، المدير العام لشركة هنكل منتجات المستهلك في الخليج:
"إطلاق شوارزكوف جليس (Schwarzkopf Gliss) لا يمثل مجرد طرح منتج جديد، بل هو وعد حقيقي لمستهلكينا بأن شعرهم يستحق الأفضل، ونحن هنا لنقدّم ذلك. تجمع المجموعة بين عقود من الابتكار العالمي والخبرة في العناية بالشعر، ما يعزّز من مكانتنا التنافسية في السوق ويلبّي احتياجات العملاء المتنوّعة."
وشهدت الفعالية حضور عدد من أبرز المؤثرين في عالم الجمال من الخليج ومصر وبلاد الشام، إلى جانب وسائل الإعلام وشركاء التوزيع والتجزئة لدى هنكل. وشملت الفعاليات التفاعلية معمل "جليس" Gliss)) الحيّ بمشاركة خبراء البحث والتطوير لدى هنكل، محطات اختبار صحة الشعر، زوايا تصفيف احترافية، وتركيبات جمالية مبهرة مناسبة للتصوير عبر إنستغرام، أبرزها مجموعة "ألتيميت ريبير" من شوارزكوف جليس (Schwarzkopf Gliss).
ومنذ أكثر من 120 عامًا، تمثل علامة "شوارزكوف" (Schwarzkopf) رمزًا للجودة والابتكار في صناعة الجمال العالمية. واليوم، تنقل هذه الخبرة إلى أسواق الخليج عبر مجموعة "جليس"Gliss))، المدعومة بتقنية إصلاح الشعر السائلة (Liquid Hair-Repair) مع الكيراتين السائل، لاستهداف الضرر في البنية السطحية والداخلية للشعر.
ويأتي هذا الإطلاق تحت شعار "لكل نسخة منك"، والذي يعكس التزام العلامة بتقديم حلول شاملة ومخصصة لتناسب احتياجات الجمال المتنوعة في المنطقة، مدعومة بصيغ علمية متقدمة تلائم متطلبات المستهلك الخليجي.
وقد حقق الحدث تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال منشورات المؤثرين والتغطيات الإعلامية، مما أدى إلى انطباعات مرتفعة وتأثير كبير على الجمهور الرقمي في المنطقة. وبهذا الإطلاق، تواصل هنكل تنفيذ أجندة "النمو الهادف"، مؤكدة مكانتها كقوة رائدة في قطاع العناية بالشعر في الخليج.
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