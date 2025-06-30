  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفيات الأردن.. الاثنين 30-6-2025

وفيات الأردن.. الاثنين 30-6-2025

2025-06-30 02:12:35
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 30-6-2025:

محمد عبدالله مرزوق النصيرات

أكرم أحمد خميس

علي محمد مسعود المغربي

باسمة عمر محمد الفاعوري

فوزي عصام ناصر ناصر الدين

شمعة احمد طه الحوراني

صديقة عبدالرزاق حمدان

نبيل أحمد العلي

بلال محمد نواف احريبي

محمود حسين عاصي الفالوجي

زلفة عبدالسلام عابدي


إنا لله وإنا إليه راجعون

MENAFN30062025000151011027ID1109739554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث