وفيات الأردن.. الاثنين 30-6-2025

وفيات الأردن.. الاثنين 30-6-2025
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 30-6-2025:
محمد عبدالله مرزوق النصيرات
أكرم أحمد خميس
علي محمد مسعود المغربي
باسمة عمر محمد الفاعوري
فوزي عصام ناصر ناصر الدين
شمعة احمد طه الحوراني
صديقة عبدالرزاق حمدان
نبيل أحمد العلي
بلال محمد نواف احريبي
محمود حسين عاصي الفالوجي
زلفة عبدالسلام عابدي
إنا لله وإنا إليه راجعون
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