طارق خوري: التطبيع الرياضي هو الأخطر

خبرني - قال النائب السابق ورئيس نادي الوحدات السابق طارق خوري إن "التطبيع الرياضي من أخطر أنواع التطبيع، لأنه يحاول تمرير العدو عبر بوابة المنافسة واللعب، فيغسل وجهه الدموي تحت ستار الرياضة."

وأعرب خوري عن شكره لاتحاد كرة السلة الأردني على ما وصفه بـ"الموقف الوطني الرافض"، متمنيًا أن تتحول هذه البطولة إلى نهج في كل الرياضات، وفي مختلف مفاصل الحياة، "خصوصًا الرسمية منها."

وأضاف: "وشكر خاص لمعالي أحمد الهناندة... هذا الموقف ليس غريبًا عن تربيتك، ولا عن تاريخ عائلتك المشرف."

وختم تصريحه بالقول: "إنَّ الحياةَ وقفةُ عزٍّ فقط."