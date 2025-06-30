طارق خوري: التطبيع الرياضي هو الأخطر

طارق خوري: التطبيع الرياضي هو الأخطر
خبرني - قال النائب السابق ورئيس نادي الوحدات السابق طارق خوري إن "التطبيع الرياضي من أخطر أنواع التطبيع، لأنه يحاول تمرير العدو عبر بوابة المنافسة واللعب، فيغسل وجهه الدموي تحت ستار الرياضة."
وأعرب خوري عن شكره لاتحاد كرة السلة الأردني على ما وصفه بـ"الموقف الوطني الرافض"، متمنيًا أن تتحول هذه البطولة إلى نهج في كل الرياضات، وفي مختلف مفاصل الحياة، "خصوصًا الرسمية منها."
وأضاف: "وشكر خاص لمعالي أحمد الهناندة... هذا الموقف ليس غريبًا عن تربيتك، ولا عن تاريخ عائلتك المشرف."
وختم تصريحه بالقول: "إنَّ الحياةَ وقفةُ عزٍّ فقط."
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"السعودية للشحن" وتام الصينية تطلقان شركة "السعودية للشحن العالمية" في هونج كونج لتعزيز عملياتها التشغيلية في الصين آسيا والمحيط الهادئ
مشروع مطار آل مكتوم يحلق بأسعار عقارات دبي الجنوب
"كي بي إم جي": المنطقة هدف رئيس للاحتيال المؤسسي
ترمب يلوّح بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب محاكمة نتنياهو
سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية.. ويقفز 1.3%
لا تستخدم التلفون أثناء الشحن !