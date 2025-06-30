403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في قطاع غزة
(MENAFN- Jordan News Agency) غزة 30 حزيران (بترا) - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر القصف الإسرائيلي على نقطة طبية بجوار مدرسة حلاوة في جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، كما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، كما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"السعودية للشحن" وتام الصينية تطلقان شركة "السعودية للشحن العالمية" في هونج كونج لتعزيز عملياتها التشغيلية في الصين آسيا والمحيط الهادئ
مشروع مطار آل مكتوم يحلق بأسعار عقارات دبي الجنوب
"كي بي إم جي": المنطقة هدف رئيس للاحتيال المؤسسي
ترمب يلوّح بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب محاكمة نتنياهو
سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية.. ويقفز 1.3%
لا تستخدم التلفون أثناء الشحن !