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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في قطاع غزة

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في قطاع غزة

2025-06-30 02:07:04
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 حزيران (بترا) - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر القصف الإسرائيلي على نقطة طبية بجوار مدرسة حلاوة في جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، كما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

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