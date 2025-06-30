الجامعة الأردنيّة تستحدث 11 برنامجًا أكاديميًّا نوعيًّا في مختلف الدرجات العلميّة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 حزيران (بترا) - أعلنت الجامعة الأردنيّة عن استحداثها لـ 11 برنامجًا أكاديميًّا جديدًا، سيتمّ البدء بتدريسها ضمن الخطط الدراسيّة لمختلف كليّاتها العلميّة والإنسانيّة المختلفة اعتبارًا من الفصل الأوّل من العام الجامعيّ 2025/2026.وجاء الإعلان عن تلك البرامج بعد موافقة مجلسُ التعليم العالي عليها، شريطةَ حصولها على اعتماد خاصّ من قِبل هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتسكينها على الإطار الوطنيّ للمؤهّلات.وجاءت البرامج الأكاديميّة فريدةً في نوعيّتها وجديدةً في أطروحاتها، وتوّزعت بين درجات البكالوريوس، والماجستير، والدبلوم العالي والدكتوراه.وبحسب بيان الجامعة اليوم الأحد، اعتمدت الجامعة برنامجَ بكالوريوس إدارة الفعاليّات في كليّة الآثار والسياحة، شريطةَ تزويد هيئة الاعتماد وضمان الجودة بخطةِ إيفاد أعضاء هيئة تدريس البرنامج للسنوات الأربع القادمة، كما اعتمدت برنامجَ بكالوريوس علم البيانات والإحصاء في كليّة العلوم شريطةَ تعديل مسماه ليصبح (الإحصاء وعلم البيانات).أمّا على مستوى برنامج الدبلوم العالي، فأعلنت الجامعةُ عن استحداثها الدبلوم العالي في إدارة المختبرات وضمان جودتها في كليّة العلوم، والدبلوم العالي في اللياقة البدنيّة في كليّة علوم الرياضة، وأيضًا الدبلوم العالي في القيادة التعليميّة في كليّة العلوم التربويّة.كما ستطرح الجامعةُ مع مطلع العام الجامعيّ الجديد برنامجَ ماجستير إدارة الضيافة والسياحة المستدامة في كليّة الآثار والسياحة، وماجستيرَ علوم صحّة الفم / مسار بيولوجيا الفم في كليّة طبّ الأسنان، وماجستيرَ هندسة سلامة العمليّات والأنظمة الذكيّة في كليّة الهندسة، وماجستيرَ الطبّ الشخصيّ والتكنولوجيا الحيويّة الطبيّة بالشراكة ما بين كليّة الطبّ ومعهد الصحّة العامّة، وأخيرًا ماجستير اللغويّات التطبيقيّة الإسبانيّة في كليّة اللغات الأجنبيّة .ويذكر أنّ الجامعةَ تستكمل إجراءاتها استعدادًا لطرح برنامج الدكتوراه في هندسة الحاسوب في كليّة الهندسة، بالشراكة مع جامعة نبراسكا / لينكون، ليتمّ تدريسُه بمعيّة باقي البرامج الجديدة مطلع العام الدراسي المُقبل.