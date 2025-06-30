مقتل شخصين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأميركية

خبرني - قتل رجلا إطفاء وأصيب آخرون مساء الأحد في مقاطعة كوتيناي بولاية أيداهو الأميركية، جراء إطلاق نار تعرضوا له خلال محاولتهم إخماد حريق أعشاب في غابة كور دالين.

وذكر عمدة المقاطعة أن مطلق النار لا يزال طليقا -حتى الآن- ويواصل إطلاق النار على عناصر الأمن باستخدام بنادق وصفها بعالية القوة.

من جهته، أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي أنه أمر بإرسال عناصر إلى موقع إطلاق النار لتقديم الدعم التكتيكي والعملياتي.

ونقلت تقارير صحفية أن حريقا كان مستعرا في منطقة جبلية بمقاطعة كوتيناي حين تبادلت قوات إنفاذ القانون إطلاق النار مع قناص واحد أو أكثر.

وأعلن حاكم الولاية براد ليتل على منصة إكس أن “عددا من رجال الإطفاء الأبطال تعرضوا لهجوم أثناء استجابتهم لحريق غابات في شمال أيداهو”، منددا بالهجوم الذي وصفه بالشنيع.

وأعرب رئيس جهاز الإطفاء المحلي بات رايلي في وقت سابق عن حزنه الشديد بسبب الهجوم، موضحا لقناة تلفزيونية محلية أنه لم يتم إصدار أي أوامر بإخلاء المنطقة بسبب الحريق الذي لا يزال مشتعلا.

وتذكر تقارير أن حوادث إطلاق النار شائعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث لا تفرض العديد من الولايات قيودا تذكر على شراء الأسلحة النارية.

ووفقا لمنظمة “أرشيف عنف السلاح”، فقد وقع 189 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وهذه الحوادث بحسب تصنيف المنظمة هي التي يقتل أو يصاب فيها 4 أشخاص على الأقل.