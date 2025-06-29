أفريكسيم بنك يعين الدكتور جورج إيلومبي رئيسا جديدا للبنك

عين مساهمو البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) الدكتور جورج إيلومبي رئيسا جديدا ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة المالية القارية. وأصبح رابع رئيس يقود البنك منذ تأسيسه في عام 1993.

وكان تعيينه أحد القرارات الرئيسية للاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين لمجموعة أفريكسيم بنك والفعاليات المرتبطة بها التي عقدت في أبوجا بنيجيريا في الفترة من 25 إلى 28 يونيو، مع عقد الاجتماع السنوي العام الرسمي للمساهمين يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025.

ويخلف الرئيس الجديد البروفيسور بنديكت أوراما، الذي شغل المنصب منذ عام 2015، والذي سيتنحى عن منصبه في سبتمبر 2025.

السيد جورج إيلومبي، مواطن كاميروني، يعمل في أفريكسيم بنك منذ عام 1996، حيث انضم إلى البنك كموظف قانوني. ترقى في الرتب ليصبح نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والخدمات القانونية والمؤسسية. على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود قضاها في البنك ، شغل منصب المدير والأمين التنفيذي (2010-2015). نائب مدير الخدمات القانونية / الأمين التنفيذي (2008-2010) ؛ كبير الموظفين القانونيين (2003-2008)؛ وموظف قانوني أقدم (2001-2003).

قبل انضمامه إلى أفريكسيم بنك ، قام بتدريس القانون في جامعة هال، المملكة المتحدة.

قام الدكتور إلومبي بدور حيوي في تأسيس هيكل مجموعة أفريكسيم بنك، بما في ذلك تشكيل شركات فرعية مهمة عززت قدرة البنك على الوفاء بولايته. وبصفته رئيسا للجنة الاستجابة للطوارئ، قاد استجابة البنك لأزمة كوفيد-19، حيث حشد أكثر من 2 مليار دولار أمريكي للحصول على اللقاحات ونشرها في جميع دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. تحت إشرافه على إدارة تعبئة الأسهم وعلاقات المستثمرين، بلغ إجمالي الأسهم العادية المعبأة للبنك 3.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أبريل 2025.

وفي خطاب قبوله، أعرب الدكتور إلومبي عن التزامه العميق بمهمة البنك ومستقبله، قائلا:

"لقد عملت جنبا إلى جنب مع زملاء متميزين وقادة استثنائيين للمساعدة في تشكيل رؤية هذه المؤسسة وولايتها فضلا عن نموها. بينما نتطلع إلى المستقبل، أرى أن أفريكسيم بنك قوة لتصنيع إفريقيا واستعادة كرامة الأفارقة أينما كانوا. وسأعمل جاهدًا على الحفاظ على هذا الإرث الهام".

قبل رغبة المساهمين التي عبر عنها سلفه في جعل المؤسسة بنكًا بقيمة 250 مليار دولار أمريكي في غضون عشر سنوات.

يحمل الدكتور جورج إلومبي درجة الماجستير في القانون من كلية لندن للاقتصاد بجامعة لندن، ودرجة الدكتوراه في التحكيم التجاري من الجامعة نفسها. وحصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة ياوندي عام 1989.

جاء تعيينه بعد عملية اختيار دقيقة بدأت في يناير 2025، والتي تضمنت دعوة عالمية لتقديم الطلبات نُشرت في وسائل الإعلام الدولية وعلى موقع بنك أفريكسيمبانك الإلكتروني. وأجرت شركة دولية متخصصة في البحث عن الموارد البشرية المتميزة مقابلات مع المرشحين المختارين. وعُرض أفضل المرشحين على مجلس الإدارة، الذي أوصى بالدكتور إلومبي في الاجتماع العام للمساهمين للموافقة النهائية.

وبموجب ميثاق بنك أفريكسيم بنك، يُعيَّن رئيس من قبل الاجتماع العام للمساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة..

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

للتواصل الإعلامي:

فينسنت موسومبا

مدير الاتصالات والفعاليات ( التواصل مع وسائل الإعلام)

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نبذة عن أفريكسيم بنك:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

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