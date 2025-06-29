أفريكسيم بنك يعين الدكتور جورج إيلومبي رئيسا جديدا للبنك

أفريكسيم بنك يعين الدكتور جورج إيلومبي رئيسا جديدا للبنك
عين مساهمو البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) الدكتور جورج إيلومبي رئيسا جديدا ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة المالية القارية. وأصبح رابع رئيس يقود البنك منذ تأسيسه في عام 1993.
وكان تعيينه أحد القرارات الرئيسية للاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين لمجموعة أفريكسيم بنك والفعاليات المرتبطة بها التي عقدت في أبوجا بنيجيريا في الفترة من 25 إلى 28 يونيو، مع عقد الاجتماع السنوي العام الرسمي للمساهمين يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025.
ويخلف الرئيس الجديد البروفيسور بنديكت أوراما، الذي شغل المنصب منذ عام 2015، والذي سيتنحى عن منصبه في سبتمبر 2025.
السيد جورج إيلومبي، مواطن كاميروني، يعمل في أفريكسيم بنك منذ عام 1996، حيث انضم إلى البنك كموظف قانوني. ترقى في الرتب ليصبح نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والخدمات القانونية والمؤسسية. على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود قضاها في البنك ، شغل منصب المدير والأمين التنفيذي (2010-2015). نائب مدير الخدمات القانونية / الأمين التنفيذي (2008-2010) ؛ كبير الموظفين القانونيين (2003-2008)؛ وموظف قانوني أقدم (2001-2003).
قبل انضمامه إلى أفريكسيم بنك ، قام بتدريس القانون في جامعة هال، المملكة المتحدة.
قام الدكتور إلومبي بدور حيوي في تأسيس هيكل مجموعة أفريكسيم بنك، بما في ذلك تشكيل شركات فرعية مهمة عززت قدرة البنك على الوفاء بولايته. وبصفته رئيسا للجنة الاستجابة للطوارئ، قاد استجابة البنك لأزمة كوفيد-19، حيث حشد أكثر من 2 مليار دولار أمريكي للحصول على اللقاحات ونشرها في جميع دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. تحت إشرافه على إدارة تعبئة الأسهم وعلاقات المستثمرين، بلغ إجمالي الأسهم العادية المعبأة للبنك 3.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أبريل 2025.
وفي خطاب قبوله، أعرب الدكتور إلومبي عن التزامه العميق بمهمة البنك ومستقبله، قائلا:
"لقد عملت جنبا إلى جنب مع زملاء متميزين وقادة استثنائيين للمساعدة في تشكيل رؤية هذه المؤسسة وولايتها فضلا عن نموها. بينما نتطلع إلى المستقبل، أرى أن أفريكسيم بنك قوة لتصنيع إفريقيا واستعادة كرامة الأفارقة أينما كانوا. وسأعمل جاهدًا على الحفاظ على هذا الإرث الهام".
قبل رغبة المساهمين التي عبر عنها سلفه في جعل المؤسسة بنكًا بقيمة 250 مليار دولار أمريكي في غضون عشر سنوات.
يحمل الدكتور جورج إلومبي درجة الماجستير في القانون من كلية لندن للاقتصاد بجامعة لندن، ودرجة الدكتوراه في التحكيم التجاري من الجامعة نفسها. وحصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة ياوندي عام 1989.
جاء تعيينه بعد عملية اختيار دقيقة بدأت في يناير 2025، والتي تضمنت دعوة عالمية لتقديم الطلبات نُشرت في وسائل الإعلام الدولية وعلى موقع بنك أفريكسيمبانك الإلكتروني. وأجرت شركة دولية متخصصة في البحث عن الموارد البشرية المتميزة مقابلات مع المرشحين المختارين. وعُرض أفضل المرشحين على مجلس الإدارة، الذي أوصى بالدكتور إلومبي في الاجتماع العام للمساهمين للموافقة النهائية.
وبموجب ميثاق بنك أفريكسيم بنك، يُعيَّن رئيس من قبل الاجتماع العام للمساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة..توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
للتواصل الإعلامي:
فينسنت موسومبا
مدير الاتصالات والفعاليات ( التواصل مع وسائل الإعلام)
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نبذة عن أفريكسيم بنك:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
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