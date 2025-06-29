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السعودية تبدأ بمنح التأشيرات للأردنيين الراغبين بالسفر براً عبر المملكة

السعودية تبدأ بمنح التأشيرات للأردنيين الراغبين بالسفر براً عبر المملكة

2025-06-29 03:08:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باهتمام الملاحظات الواردة من المواطنين الأردنيين المُقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حول إمكانية منحهم تأشيرات مرور لتسهيل عودتهم برًّا إلى الأردن عبر أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف قضاء الإجازات الصيفية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة تابعت مع السلطات السعودية الاتصالات والملاحظات التي وردت من المواطنين المُقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حول تسهيل منحهم تأشيرات المرور للأردن عبر الأراضي السعودية، مُبيّنًا أن السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية أكّدت مشكورة بدء منح التأشيرات للمواطنين الأردنيين اعتبارًا من صباح اليوم من خلال تقديم الطلبات إلكترونيًّا عبر المنصة الإلكترونية السعودية المخصصة لذلك.
وأعرب السفير القضاة عن شكره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تعاونها وسرعة استجابتها لهذا الموضوع والموافقة على طلبات المواطنين الأردنيين، مُشيرًا إلى أن السلطات السعودية أوضحت بأنها ستمنحهم تأشيرة عودة مرورًا من الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقديم طلبات إلكترونية وفي الطريقة ذاتها فور انتهاء إجازاتهم الصيفية في الأردن.

MENAFN29062025000208011052ID1109738504

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