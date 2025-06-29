ترامب: المحادثات التجارية مع كندا ستتوقف لحين التخلي عن بعض الضرائب

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ترامب: المحادثات التجارية مع كندا ستتوقف لحين التخلي عن بعض الضرائب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثتها قناة فوكس نيوز، الأحد، إن المحادثات التجارية الأميركية مع كندا ستتوقف "إلى أن يحين الوقت الذي يتخلون فيه عن بعض الضرائب".
وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع برنامج يذاع على القناة الإخبارية.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع برنامج يذاع على القناة الإخبارية.
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