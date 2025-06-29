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ترامب: المحادثات التجارية مع كندا ستتوقف لحين التخلي عن بعض الضرائب

ترامب: المحادثات التجارية مع كندا ستتوقف لحين التخلي عن بعض الضرائب

2025-06-29 03:08:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثتها قناة فوكس نيوز، الأحد، إن المحادثات التجارية الأميركية مع كندا ستتوقف "إلى أن يحين الوقت الذي يتخلون فيه عن بعض الضرائب".
وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع برنامج يذاع على القناة الإخبارية.

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