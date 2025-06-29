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إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في حزما شمال شرق القدس

إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في حزما شمال شرق القدس

2025-06-29 03:08:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب مساء الأحد، 3 فلسطينيين بالرصاص في هجوم للمستوطنين في المنطقة الشرقية من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وقال شهود عيان، إن المستوطنين أصابوا شابين وفتى بالرصاص الحي، خلال اقتحام المنطقة الشرقية من البلدة بحماية جيش الاحتلال الذي كان على الشارع الرئيس القريب من البلدة.
وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أحرقوا كوخا يعود لفلسطيني.
يشار إلى أن قوات الاحتلال سبق أن جرفت، في وقت سابق، الأرض المستهدفة بهجوم المستوطنين وخرّبتها.

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