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إيران تنفي توجيه أي تهديد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها

إيران تنفي توجيه أي تهديد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها

2025-06-29 03:08:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفت إيران، الأحد، توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها بعدما دعت صحيفة إيرانية إلى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه "جاسوسا".
وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية "كلا، ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة".

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