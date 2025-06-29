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خامنئي يرد على ترامب بعد حديثه عن انقاذ المرشد من موت مهين ومحو 3 مواقع نووية إيرانية

خامنئي يرد على ترامب بعد حديثه عن انقاذ المرشد من موت مهين ومحو 3 مواقع نووية إيرانية

2025-06-29 03:08:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في رده على التصريحات الأخيرة الصادرة من واشنطن، أن مبالغة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إخفاء عجزه.

وقال المرشد الأعلى الإيراني في تدوينة على منصة "إكس": "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري".
وأضاف: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى مخفية وراء هذه الكلمات. لم يكن بوسعهم فعل شيء، فبالغوا في الكلام لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف أي خطوات لتخفيف العقوبات على إيران، بعد تصريحات اعتبرها معادية من المرشد الإيراني خامنئي، وهدد ترامب بشن ضربات جديدة إذا واصلت إيران برنامجها النووي، مطالبا بفتح منشآتها للتفتيش الدولي.
وهاجم ترامب، في وقت سابق، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مشيرا إلى أنه أنقذه من موت مهين، وأشار إلى وجوب عودة إيران إلى مسار النظام العالمي.

MENAFN29062025000208011052ID1109738497

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