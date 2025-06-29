إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الاحد، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 463 دينارًا، أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 530 دينارًا.



و بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 66.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.