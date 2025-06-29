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إسرائيل ترغب باستثمار حربها على إيران لاستعادة الأسرى

إسرائيل ترغب باستثمار حربها على إيران لاستعادة الأسرى

2025-06-29 03:08:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن القيادة الأمنية ترى ضرورة ترجمة الإنجاز في إيران وغزة للتوصل إلى اتفاق يعيد المختطفين.

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