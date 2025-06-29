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الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق مقذوف قادم من سوريا

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق مقذوف قادم من سوريا

2025-06-29 03:08:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الاحد، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق (مقذوف) محمل بمادة الكرستال المخدرة قادم من الأراضي السورية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، رصدت إطلاق المقذوف من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وبعد تكثيف البحث والتفتيش، تم ضبط المقذوف المحمل بنحو 500 غرام من مادة الكرستال المخدرة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، أو أي مساعٍ يراد بها التاثير على الأمن الوطني الأردني.

MENAFN29062025000208011052ID1109738494

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