مصرع طفلة بحادث دعس في كفر نعمة غرب رام الله
وذكر الناطق باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً ورد غرفة العمليات يفيد بتعرض طفلة للدعس من خلاطة باطون في بلدة كفر نعمة، وجرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله حيث أعلن الأطباء وفاتها.
وأضاف، أن الشرطة تحفظت على السائق، وباشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق وتم إبلاغ النيابة العامة.
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