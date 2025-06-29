مصرع طفلة بحادث دعس في كفر نعمة غرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- توفيت مساء اليوم الأحد، طفلة (8 سنوات)، بحادث دعس وقع في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وذكر الناطق باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً ورد غرفة العمليات يفيد بتعرض طفلة للدعس من خلاطة باطون في بلدة كفر نعمة، وجرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله حيث أعلن الأطباء وفاتها.

وأضاف، أن الشرطة تحفظت على السائق، وباشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق وتم إبلاغ النيابة العامة.