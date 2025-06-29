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الاحتلال يقرر هدم منزل في حي البستان بسلوان
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة -PNN- سلّمت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، قرار هدم نهائي لمنزل المواطن موسى نهاد بدران، في حي البستان بسلوان في القدس المحتلة، وأمهلته مدة 21 يومًا لتنفيذ الهدم ذاتيًا، تحت طائلة تكبيده تكاليف الهدم في حال لم ينفذه.
ويُذكر أن أكثر من 33 منزلًا تم هدمها في حي البستان بسلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في سياق سياسة تهجير ممنهجة تهدد العشرات من العائلات المقدسية في الحي.
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