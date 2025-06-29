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الاحتلال يقرر هدم منزل في حي البستان بسلوان

الاحتلال يقرر هدم منزل في حي البستان بسلوان

2025-06-29 03:08:04
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة -PNN- سلّمت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، قرار هدم نهائي لمنزل المواطن موسى نهاد بدران، في حي البستان بسلوان في القدس المحتلة، وأمهلته مدة 21 يومًا لتنفيذ الهدم ذاتيًا، تحت طائلة تكبيده تكاليف الهدم في حال لم ينفذه.

ويُذكر أن أكثر من 33 منزلًا تم هدمها في حي البستان بسلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في سياق سياسة تهجير ممنهجة تهدد العشرات من العائلات المقدسية في الحي.

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