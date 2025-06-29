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مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين ويصيبون مسنًا وشابًا في مسافر يطا جنوب الخليل

مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين ويصيبون مسنًا وشابًا في مسافر يطا جنوب الخليل

2025-06-29 03:08:03
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل -PNN- أصيب، مساء اليوم الأحد، مسن وشاب بجروح ورضوض جراء اعتداء نفّذه عدد من المستعمرين على المواطنين ومساكنهم في قرية سوسيا، جنوب محافظة الخليل.

وقال الناشط الحقوقي أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرية الواقعة ضمن تجمعات مسافر يطا، واعتدوا على الأهالي بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، في ظل حماية من جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب عدي جهاد النواجعة (17 عامًا) أصيب برضوض وجروح متفرقة عقب الاعتداء عليه من قبل المستعمرين، وقد جرى نقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

كما أصيب مسن بجروح بعد تعرضه للضرب أثناء الهجوم، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق ظهر اليوم، أصيب 4 مواطنين بينهم امرأة بجروح ورضوض، جراء اعتداء مماثل لمستعمرين مسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال، هاجموا الأهالي في خربة أم الخير بمسافر يطا.

وتشهد قرى وتجمعات مسافر يطا اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، في إطار سياسة تهجير قسري تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في المنطقة.

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