اليونيسف: إسرائيل تستخف بحياة سكان غزة وقتل منتظري المساعدات اصبحت لعبة ممجوجة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- قال المتحدث باسم اليونيسف في فلسطين، كاظم أبو خلف، إن "إسرائيل" تستخف بحياة سكان غزة وبالقانون الدولي، وقضية المساعدات وقتل المدنيين من منتظري لقمة العيش، باتت لعبة ممجوجة.

وأكد "أبو خلف"، في تصريحات إعامية مقتضبة، اليوم الأحد، أن هذه الانتهاكات في قطاع غزة موثقة جيدا.

وشدد على أن المجتمع الدولي فشل فشلاً أخلاقياً ذريعاً في معالجة الانتهاكات بغزة.

ولفت إلى أن قضية المساعدات باتت لعبة ممجوجة في قطاع غزة، هدفها قتل المدنين بوحشية.

وفي ذات السياق، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على منتظري المساعدات، بلغ نحو 580 شهيداً و4216 إصابةً و39 مفقوداً.

وأدان "الإعلام الحكومي"، في بيان لها اليوم الأحد، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المُجوّعين المدنيين.